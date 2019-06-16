Медведев: «Зенит» уже сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20

Источник: РИА "Новости"

Основным вратарем «Зенита» в минувшем сезоне был Андрей Лунев, который сыграл за команду 42 матча во всех турнирах. Четыре встречи провел Михаил Кержаков. В стартовавшей в пятницу подготовке команды принял участие вернувшийся из «Рубина» Егор Бабурин, в казанском клубе он играл на правах аренды. Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим «Олимпиакосом» на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня.

«Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали», — сказал Медведев.

В составе «Зенита» Лодыгин становился чемпионом России в сезоне-2014/15, обладателем Кубка России (2016), двукратным обладателем Суперкубка страны (2015, 2016). Всего с 2013 по 2017 год он провел за «Зенит» 164 матча. На счету 29-летнего Лодыгина 11 матчей в составе сборной России.