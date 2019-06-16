В «Спартаке» рассказали о состоянии газона на стадионе после концерта

Источник: РИА "Новости"

— Концерт действительно плохо сказался на состоянии газона?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, считаю важным подробно рассказать о том, что происходит с полем нашего стадиона в это межсезонье. Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/2019 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/2020.

Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.

— Как проходит реновация?

— Путем срезки поверхностного слоя почвы вместе со старым травяным покрытием. При этом сохраняется прошивка поля, и посредством посева создается новый газон. Метод это не быстрый, если сравнивать с укладкой готового рулонного спортивного газона. Однако более качественный и единственно возможный для гибридных прошитых полей, таких как наше. Процесс проходит в несколько этапов. В конце мая завершился посев и появились первые всходы. А сейчас формируется новый газон: этот этап продлится весь июнь и половину июля.

При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт — это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон. Наша задача — минимизировать эту нагрузку за счет особой подготовки и использования специализированного защитного покрытия на период монтажа и проведения мероприятия, а также восстановительных процедур после снятия защитного покрытия. Стадион принял далеко не первый концерт, и за это время команда агрономов накопила существенный опыт в этих процессах. В том числе при плотном концертном графике.

— В каком состоянии газон сейчас?

— К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне.

Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону.

— Будет ли газон в оптимальном состоянии к первому домашнему матча «Спартака»?