Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Египет1
Гвинея0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Алжир1
Мали1
Футбол. Сборные
19:30
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
12Символическая сборная евросезона
19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» рассказали о состоянии газона на стадионе после концерта

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко в интервью клубной пресс-службе рассказал о состоянии газона на стадионе «Открытие Арена» после концерта группы «Ленинград». Ранее сообщалось, что мероприятие нанесло существенный ущерб арене.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Концерт действительно плохо сказался на состоянии газона?

— Прежде чем ответить на этот вопрос, считаю важным подробно рассказать о том, что происходит с полем нашего стадиона в это межсезонье. Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/2019 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/2020.

Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.

Фоторепортаж
Разруха на «Маракане»: во что превратился стадион за полгода

— Как проходит реновация?

— Путем срезки поверхностного слоя почвы вместе со старым травяным покрытием. При этом сохраняется прошивка поля, и посредством посева создается новый газон. Метод это не быстрый, если сравнивать с укладкой готового рулонного спортивного газона. Однако более качественный и единственно возможный для гибридных прошитых полей, таких как наше. Процесс проходит в несколько этапов. В конце мая завершился посев и появились первые всходы. А сейчас формируется новый газон: этот этап продлится весь июнь и половину июля.

При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт — это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон. Наша задача — минимизировать эту нагрузку за счет особой подготовки и использования специализированного защитного покрытия на период монтажа и проведения мероприятия, а также восстановительных процедур после снятия защитного покрытия. Стадион принял далеко не первый концерт, и за это время команда агрономов накопила существенный опыт в этих процессах. В том числе при плотном концертном графике.

Во время загрузки произошла ошибка.

— В каком состоянии газон сейчас?

— К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне.

Читайте также
Склон у «Волгоград Арены» размыло из-за высокой нагрузки на ливневку

Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону.

— Будет ли газон в оптимальном состоянии к первому домашнему матча «Спартака»?

— Подготовка поля в это межсезонье — серьезный вызов для нашей команды агрономов, учитывая как полную реновацию футбольного газона, так и интеграцию в нее нескольких концертных мероприятий. Процесс потребует комбинации знаний и опыта, а также выполнения огромного объема работ. Безусловно, несмотря на сложность вызова, наша цель — оптимальные игровые кондиции поля к началу сезона-2019/2020. И мы уверены, что с данной задачей стадион качественно справится.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
«Динамо» одержало победу в товарищеском матче со счетом 11:0
Виктор Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор
«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20
Российские волейболисты крупно проиграли иранцам в Лиге наций
Президент «ПСЖ»: Я больше не хочу видеть «звезд» в команде
Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь