Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор

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«Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку — пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьёзной работы.

Первое, что должно быть — именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведётся каждый год: утром — техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость.