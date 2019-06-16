Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Египет1
Гвинея0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Алжир1
Мали1
Футбол. Сборные
19:30
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
19:00
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
12Символическая сборная евросезона
19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко рассказал о планах ЦСКА на первый сбор

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий о выходе команды из отпуска и начале подготовки к новому сезону.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Наверное, всем футболистам хочется отдыхать чуть побольше, но для работы это ощущение очень хорошее. Ребята с отличным настроением вышли на тренировку — пускай пока и в таком малочисленном составе. Все понимают, что настало время серьёзной работы.

Первое, что должно быть — именно ощущение сбора, несмотря на то, что мы находимся на своей базе. Будем проводить здесь по две тренировки в день вплоть до вылета нашей команды в Австрию. Работа будет та же, что ведётся каждый год: утром — техника и тактика, вечером — общая силовая выносливость.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свобода была в отпуске, сейчас футболисты должны быть озабочены питанием, отдыхом и тренировками. Мы проводим два занятия, затем у нас ужин, и мы остаёмся здесь, на базе, чтобы подготовиться к завтрашней тренировке, — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
«Динамо» одержало победу в товарищеском матче со счетом 11:0
«Зенит» сформировал вратарскую бригаду на сезон-2019/20
Российские волейболисты крупно проиграли иранцам в Лиге наций
Президент «ПСЖ»: Я больше не хочу видеть «звезд» в команде
Булыкин рассказал, почему решил начать политическую карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь