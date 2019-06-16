Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком подписано на два года.

Предыдущим клубом Луценко было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч и отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.