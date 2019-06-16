Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
ТАСС, 16 июня. Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает
ТАСС, 16 июня. Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает
Соглашение с 32-летним игроком подписано на два года.
Предыдущим клубом Луценко было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за
В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России и завоевал право сыграть в сезоне-2019/20 в Лиге Европы. Команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.