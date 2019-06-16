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21:57 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»

ТАСС, 16 июня. Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 32-летним игроком подписано на два года.

Предыдущим клубом Луценко было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 года. В прошедшем сезоне он провел за бело-голубых 31 матч и отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял шестое место в чемпионате России и завоевал право сыграть в сезоне-2019/20 в Лиге Европы. Команда начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.

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