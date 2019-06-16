Обновленная команда под ЛЧ, расставание с ветеранами. Как изменится «Краснодар» летом
Определяющий сезон для клуба и Мусаева.
Определяющий сезон для клуба и Мусаева.
Три официальных новичка у «Краснодара» уже есть — полузащитник Руслан Камболов, до этого работавший в «Рубине», Юнес Намли из «Зволле» и Кайо Панталеао, «Санта Клара». Про Камболова все понятно: тот случай, когда «защитник» — ключевая часть в характеристики. Даже «Краснодар» представлял Камболова как хавбека — он и правда чаще играл за Казань в опорной зоне. Но Руслан — футболист оборонительный, способный сыграть и сзади. Притом чуть ли не на любой позиции — и на фланге, и в центре. Короче, универсальный солдат неплохого уровня с российским паспортом. Как минимум для ротации покупка качественная.
Намли — тоже полузащитник, но креативный, способный контролировать центр поля. Датчанин марроканского происхождения. Под стиль «Краснодара» подходит идеально. На словах все прекрасно, но игроки из чемпионата Голландии крайне непредсказуемы.
Еще один перспективный, но рискованный трансфер — опорный полузащитник «Санта-Клары» Кайо Панталеао. 23-летний бразилец пару лет назад играл в первом португальском дивизионе. Говорят, «очень талантливый», но информации о нем предельно мало.
«Следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля», — слова Мурада Мусаева.
«Краснодар» всегда тщательно выбирает новичков, порой ведет игрока даже не месяцы. Годы. Но клубу надо обязательно приобрести еще парочку игроков уже в 2019-м — в центр поля, да и забивной форвард команде как минимум не помешает.
Еще в мае ходили слухи про нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда, камбэк Олега Шатова, защитника сборной Израиля Дасу и даже покупку у ПСВ форварда сборной Голландии Люка Де Йонга. Но пока конкретной информации про будущих новичков «Краснодара» мало. Очевидно одно — под Лигу чемпионов и насыщенный сезон рекрутировать надо не абы кого. А игроков хорошего уровня — готовых, не «на перспективу».
Тут тоже есть завершившиеся истории. Ветеран «Краснодара» Перейра и ветеран Краснодара (без кавычек) Шарль Каборе клуб покидают. Это потери, но потери осознанные — с полузащитниками решили не продлевать контракты. Только вот «Краснодар» неожиданно потерял еще и Газинского — не на весь сезон, но травма, полученная в игре сборной России против «Чертаново», оказалась очень серьезной. Еще и у Классона подозрение на кресты — защитник «сломался» в матче с Испанией.
Массового оттока из «Краснодара» ожидать не стоит. Два важных игрока и так команду уже покинули. Скамейка, даже учитывая трех новичков, не самая впечатляющая. А теперь вспоминаем про Лигу чемпионов и важность ротации. Вроде бы Крицюком интересуется «Локомотив» — в остальном, вряд ли «Краснодар» будет продавать основных игроков.
Мурад Мусаев — любимец российской публики. Молодой коуч, прилично работающий в самом симпатичном проекте РПЛ. Интеллигентный, вдумчивый, почти все от него в восторге. Это все здорово, но тренера определяет результат. Все остальное — лирика.
Мусаев сам признает, что следующий сезон будет адски сложным. Непонятно, в каком виде предстанет «Краснодар». Понятно, что «Зенит» снова будет топом (по российским меркам), а
«Краснодар» и Мусаев показали, что в паре могут делать качественный продукт. И добиваться приличного результата. Но наверняка Галицкому хочется долгожданного золота. И успеха в долгожданной Лиге чемпионов. Наверное, следующий сезон ключевой не только для Мусаева. Но и для всего «Краснодара».
Первый сбор «Краснодар» проводит сейчас — не в жарких странах, а в жарком Краснодаре. Ну, а что, у клуба Галицкого шикарные условия для подготовки, зачем обязательно покидать родину. Чемпионат России «Краснодар» начинает гостевым матчем против «Ахмата». 13 или 14 июля.