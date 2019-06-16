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22:18 (мск), источник: Sport24

Обновленная команда под ЛЧ, расставание с ветеранами. Как изменится «Краснодар» летом

Определяющий сезон для клуба и Мусаева.

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Источник: fckrasnodar.ru

Кто придет

Три официальных новичка у «Краснодара» уже есть — полузащитник Руслан Камболов, до этого работавший в «Рубине», Юнес Намли из «Зволле» и Кайо Панталеао, «Санта Клара». Про Камболова все понятно: тот случай, когда «защитник» — ключевая часть в характеристики. Даже «Краснодар» представлял Камболова как хавбека — он и правда чаще играл за Казань в опорной зоне. Но Руслан — футболист оборонительный, способный сыграть и сзади. Притом чуть ли не на любой позиции — и на фланге, и в центре. Короче, универсальный солдат неплохого уровня с российским паспортом. Как минимум для ротации покупка качественная.

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Намли — тоже полузащитник, но креативный, способный контролировать центр поля. Датчанин марроканского происхождения. Под стиль «Краснодара» подходит идеально. На словах все прекрасно, но игроки из чемпионата Голландии крайне непредсказуемы. Кто-то может выстрелить, а другие не раскрывают и близко свой потенциал.

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Еще один перспективный, но рискованный трансфер — опорный полузащитник «Санта-Клары» Кайо Панталеао. 23-летний бразилец пару лет назад играл в первом португальском дивизионе. Говорят, «очень талантливый», но информации о нем предельно мало.

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«Следующий сезон будет непростым, но очень интересным. Мы ожидаем еще усиления в середину поля», — слова Мурада Мусаева.

«Краснодар» всегда тщательно выбирает новичков, порой ведет игрока даже не месяцы. Годы. Но клубу надо обязательно приобрести еще парочку игроков уже в 2019-м — в центр поля, да и забивной форвард команде как минимум не помешает.

Еще в мае ходили слухи про нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда, камбэк Олега Шатова, защитника сборной Израиля Дасу и даже покупку у ПСВ форварда сборной Голландии Люка Де Йонга. Но пока конкретной информации про будущих новичков «Краснодара» мало. Очевидно одно — под Лигу чемпионов и насыщенный сезон рекрутировать надо не абы кого. А игроков хорошего уровня — готовых, не «на перспективу».

Кто уйдет

Тут тоже есть завершившиеся истории. Ветеран «Краснодара» Перейра и ветеран Краснодара (без кавычек) Шарль Каборе клуб покидают. Это потери, но потери осознанные — с полузащитниками решили не продлевать контракты. Только вот «Краснодар» неожиданно потерял еще и Газинского — не на весь сезон, но травма, полученная в игре сборной России против «Чертаново», оказалась очень серьезной. Еще и у Классона подозрение на кресты — защитник «сломался» в матче с Испанией.

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Массового оттока из «Краснодара» ожидать не стоит. Два важных игрока и так команду уже покинули. Скамейка, даже учитывая трех новичков, не самая впечатляющая. А теперь вспоминаем про Лигу чемпионов и важность ротации. Вроде бы Крицюком интересуется «Локомотив» — в остальном, вряд ли «Краснодар» будет продавать основных игроков.

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Тренер

Мурад Мусаев — любимец российской публики. Молодой коуч, прилично работающий в самом симпатичном проекте РПЛ. Интеллигентный, вдумчивый, почти все от него в восторге. Это все здорово, но тренера определяет результат. Все остальное — лирика.

Мусаев сам признает, что следующий сезон будет адски сложным. Непонятно, в каком виде предстанет «Краснодар». Понятно, что «Зенит» снова будет топом (по российским меркам), а кто-то из тройки — ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» — наверняка проведет сильный сезон. Если не все вместе.

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«Краснодар» и Мусаев показали, что в паре могут делать качественный продукт. И добиваться приличного результата. Но наверняка Галицкому хочется долгожданного золота. И успеха в долгожданной Лиге чемпионов. Наверное, следующий сезон ключевой не только для Мусаева. Но и для всего «Краснодара».

Сборы и контрольные матчи

Первый сбор «Краснодар» проводит сейчас — не в жарких странах, а в жарком Краснодаре. Ну, а что, у клуба Галицкого шикарные условия для подготовки, зачем обязательно покидать родину. Чемпионат России «Краснодар» начинает гостевым матчем против «Ахмата». 13 или 14 июля.

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