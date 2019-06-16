Уйдут ли Гилерме с Кверквелией и ждать ли трансферов, кроме Живоглядова? Как «Локо» изменится летом
Sport24 — о команде, с которой Семин вернется в ЛЧ.
Sport24 — о команде, с которой Семин вернется в ЛЧ.
После самого успешного сезона за 14 лет «Локо» отдал чемпионский титул «Зениту», но взял Кубок и во втором сезоне подряд сыграет в Лиге чемпионов: уже не в такой легкой группе (при жеребьевке «Локо» переместится из первой корзины в четвертую) и в обновленном составе.
Больше всего слухов — вокруг Гилерме. Его контракт с «Локо» истекает в декабре этого года, а переговоры по новому продвигаются слишком тяжело. «СЭ» утверждает: Маринато не подписал предложенный клубом договор по схеме «1+1» с окладом в 1,9 млн евро в год (игрок просит 3 млн евро в виде подписного бонуса и зарплату около 3 млн) и может перейти в «Спартак», который «хочет воспользоваться ситуацией».
Несостыковок слишком много: у «Спартака» уже есть три вратаря (Селихов, Максименко, Ребров) и, по нашей информации, прямо сейчас клуб продолжает работать над трансфером Левашова. В приоритете — он, а не
Но главное — финансовые требования Маринато не потянет не только «Локомотив», но и «Спартак», и любой другой клуб
Открытые торги, трансферные слухи и даже ультиматумы перед подписанием нового контракта (особенно — последнего в карьере) — классическая история, причем не только для России. Важно понимать: клуб и игрок заинтересованы в продлении контракта. Но теперь будут оттягивать до последнего и искать промежуточный вариант, который устроит обе стороны. Опция с уходом — не приоритетная, но учитывая проблемность ситуации (переговоры действительно продвигаются сложно) исключать его нельзя.
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Этот сезон стал последним для Тараса Михалика — причем не только в «Локо», но и в карьере. 1 июля закончится контракт с Фернандешем — о новом игрок не договорился ни с Ильей Геркусом, ни с Василием Кикнадзе, хотя его агент все еще допускает, что Ману останется.
Все идет к тому, что «Локо» покинет ряд возрастных игроков — Дмитрий Тарасов (им интересуются «Сочи» и «Крылья Советов») и Владислав Игнатьев уйдут на правах свободных агентов. На Игнатьева, чей контракт закончился 31 мая, претендовали «Зенит» и «Спартак»: «Веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», — «прокомментировал» Владислав 29 мая.
О том, что клуб будет искать варианты для трудоустройства Эдера, было известно несколько месяцев назад. Теперь все будет зависеть от предложений и условий.
Самая уязвимая позиция — Соломон Кверквелия. В интервью Sport24 защитник подтвердил: с 1 июля отступные в его контракте сократятся до 3,6 млн евро. Для защитника такого уровня это очень мало (год назад «Локо» не отпустил Соломона за 15 млн евро) — теперь все зависит от новых предложений. Сам Кверквелия дал понять: он готов рассматривать варианты.
Замена 32-летнему Игнатьеву — Дмитрий Живоглядов из «Уфы». По информации РБК, 25-летний защитник обошелся «Локо» почти в 2 млн евро, но в случае достижения целей, прописанных в контракте, эта сумма увеличится.
На самом деле, формально первый трансфер «Локо» — не Живоглядов, а Крыховяк. Этот сезон поляк провел в аренде, но еще осенью выполнил прописанные в контракте условия для активации обязательного выкупа из «ПСЖ».
Рад, что клуб выкупил меня. Это счастье — быть частью такой команды. Хочу остаться в «Локомотиве» так долго, как это возможно.
Полноценный контракт с полузащитником будет рассчитан на три года. Вместе с арендой поляк обошелся «Локо» в 13 млн евро (1 млн аренда + 12 млн выкуп).
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На последнем трансферном комитете клуб утвердил двух новичков. По нашим данным, «Локо» продолжает поиски опорного полузащитника на замену Игоря Денисова и в ближайшее время закроет вопрос о покупке центрального защитника. С высокой долей вероятность в команде останется Хвича Кварацхелия — но непонятно, на каких условиях (пролонгация аренды или полноценный трансфер).
В этом сезоне Семин выполнил условия автоматического продления контракта на год. «[Год назад] контракт Семина был продлен по схеме “1+1” с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России», — объяснил Sport24 бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
Руководство не против.
— Юрий Павлович однозначно своей работой после возвращения в клуб доказал, что он не просто входит в число лучших, он лидер. И никто ему в паспорт не собирается заглядывать и считать его года, кроме как для того, чтобы поздравлять его с днем рождения.
Я не знаю, кто за три сезона у нас брал два кубка и золото.
Его контракт — даже не обсуждается.
В отличие от «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова», «Локо» отказался от участия в летнем Кубке «Матч Премьер». «Мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков — практически девять человек — задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке», — объяснил Sport24 Юрий Семин.
В итоге из отпуска «Локомотив» выходит 18 июня. В этот день команда пройдет медосмотр, а 20-го отправится на предсезонный сбор в Бад Кляйнкирххайм (Австрия), где будет тренироваться до 4 июля.
Первый официальный матч нового сезона — за Суперкубок с «Зенитом» 6 июля.