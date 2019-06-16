Уйдут ли Гилерме с Кверквелией и ждать ли трансферов, кроме Живоглядова? Как «Локо» изменится летом

Источник: Sport24

После самого успешного сезона за 14 лет «Локо» отдал чемпионский титул «Зениту», но взял Кубок и во втором сезоне подряд сыграет в Лиге чемпионов: уже не в такой легкой группе (при жеребьевке «Локо» переместится из первой корзины в четвертую) и в обновленном составе.

Кто уйдет

Больше всего слухов — вокруг Гилерме. Его контракт с «Локо» истекает в декабре этого года, а переговоры по новому продвигаются слишком тяжело. «СЭ» утверждает: Маринато не подписал предложенный клубом договор по схеме «1+1» с окладом в 1,9 млн евро в год (игрок просит 3 млн евро в виде подписного бонуса и зарплату около 3 млн) и может перейти в «Спартак», который «хочет воспользоваться ситуацией».

Несостыковок слишком много: у «Спартака» уже есть три вратаря (Селихов, Максименко, Ребров) и, по нашей информации, прямо сейчас клуб продолжает работать над трансфером Левашова. В приоритете — он, а не кто-то еще. Логика Гилерме тоже прослеживается с трудом: столько всего пережить в клубе, чтобы спустя 12 лет уйти к прямому конкуренту, рассориться с больльщиками и отказаться от ЛЧ в пользу квалификации Лиги Европы. Очень странно.

Но главное — финансовые требования Маринато не потянет не только «Локомотив», но и «Спартак», и любой другой клуб премьер-лиги. Европу можно не рассматривать — таких зарплат у вратарей, которым зимой исполнится 34 года, просто не существует.

Источник: Sport24

Открытые торги, трансферные слухи и даже ультиматумы перед подписанием нового контракта (особенно — последнего в карьере) — классическая история, причем не только для России. Важно понимать: клуб и игрок заинтересованы в продлении контракта. Но теперь будут оттягивать до последнего и искать промежуточный вариант, который устроит обе стороны. Опция с уходом — не приоритетная, но учитывая проблемность ситуации (переговоры действительно продвигаются сложно) исключать его нельзя.

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Этот сезон стал последним для Тараса Михалика — причем не только в «Локо», но и в карьере. 1 июля закончится контракт с Фернандешем — о новом игрок не договорился ни с Ильей Геркусом, ни с Василием Кикнадзе, хотя его агент все еще допускает, что Ману останется.

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Все идет к тому, что «Локо» покинет ряд возрастных игроков — Дмитрий Тарасов (им интересуются «Сочи» и «Крылья Советов») и Владислав Игнатьев уйдут на правах свободных агентов. На Игнатьева, чей контракт закончился 31 мая, претендовали «Зенит» и «Спартак»: «Веду переговоры с разными клубами, в том числе с «Локомотивом», — «прокомментировал» Владислав 29 мая.

О том, что клуб будет искать варианты для трудоустройства Эдера, было известно несколько месяцев назад. Теперь все будет зависеть от предложений и условий.

Самая уязвимая позиция — Соломон Кверквелия. В интервью Sport24 защитник подтвердил: с 1 июля отступные в его контракте сократятся до 3,6 млн евро. Для защитника такого уровня это очень мало (год назад «Локо» не отпустил Соломона за 15 млн евро) — теперь все зависит от новых предложений. Сам Кверквелия дал понять: он готов рассматривать варианты.

Источник: Sport24

Кто придет

Замена 32-летнему Игнатьеву — Дмитрий Живоглядов из «Уфы». По информации РБК, 25-летний защитник обошелся «Локо» почти в 2 млн евро, но в случае достижения целей, прописанных в контракте, эта сумма увеличится.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BykgMPpCQB0/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BykgMPpCQB0/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BykgMPpCQB0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-11T12:59:54+00:00">Jun 11, 2019 at 5:59am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле, формально первый трансфер «Локо» — не Живоглядов, а Крыховяк. Этот сезон поляк провел в аренде, но еще осенью выполнил прописанные в контракте условия для активации обязательного выкупа из «ПСЖ».

Рад, что клуб выкупил меня. Это счастье — быть частью такой команды. Хочу остаться в «Локомотиве» так долго, как это возможно. Гжегож Крыховяк — в интервью Sport24

Полноценный контракт с полузащитником будет рассчитан на три года. Вместе с арендой поляк обошелся «Локо» в 13 млн евро (1 млн аренда + 12 млн выкуп).

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На последнем трансферном комитете клуб утвердил двух новичков. По нашим данным, «Локо» продолжает поиски опорного полузащитника на замену Игоря Денисова и в ближайшее время закроет вопрос о покупке центрального защитника. С высокой долей вероятность в команде останется Хвича Кварацхелия — но непонятно, на каких условиях (пролонгация аренды или полноценный трансфер).

Тренер

Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне Семин выполнил условия автоматического продления контракта на год. «[Год назад] контракт Семина был продлен по схеме “1+1” с автоматическим продлением в случае попадания команды в пятерку лидеров РПЛ или выхода в финал Кубка России», — объяснил Sport24 бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

В итоге Семин даже перевыполнил условия, а после победы в Кубке сообщил «Еще лет пять будем работать, раз за три года — три трофея».

Руководство не против.

— Юрий Павлович однозначно своей работой после возвращения в клуб доказал, что он не просто входит в число лучших, он лидер. И никто ему в паспорт не собирается заглядывать и считать его года, кроме как для того, чтобы поздравлять его с днем рождения.

Я не знаю, кто за три сезона у нас брал два кубка и золото. Василий Кикнадзе - о будущем Семина в интервью Sport24

Его контракт — даже не обсуждается.

Сборы

В отличие от «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова», «Локо» отказался от участия в летнем Кубке «Матч Премьер». «Мы очень поздно выходим из отпуска. У нас большая группа игроков — практически девять человек — задействована в матчах сборных. Поэтому мы не увидели смысла в такой подготовке», — объяснил Sport24 Юрий Семин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BycOTjYCGGZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BycOTjYCGGZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BycOTjYCGGZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-08T07:49:41+00:00">Jun 8, 2019 at 12:49am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге из отпуска «Локомотив» выходит 18 июня. В этот день команда пройдет медосмотр, а 20-го отправится на предсезонный сбор в Бад Кляйнкирххайм (Австрия), где будет тренироваться до 4 июля.