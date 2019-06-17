Стоимость экс-капитана казахстанского клуба выросла в несколько раз после успешного сезона в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Когда он пришел в «Актобе» в 2016 году, его цена не превышала 50 тысячи евро. Но удачная игра за казахстанский клуб позволила ему к концу года подорожать до 300 тысячи.

Перед началом сезона-2018/2019 в РПЛ Сорокин стоил миллион евро, но успешное выступление уже за «Рубин» помогло ему к декабрю вырасти до двух миллионов, а к июню до четырех миллионов евро.

В минувшем российском чемпионате, в котором казанцы финишировали на 11-м месте из 16-ти, 23-летний Сорокин провел 27 игр и забил шесть голов.

Контракт с «Рубином» у него рассчитан до 2021 года, но велика вероятность того, что в летнее межсезонье он пополнит состав питерского «Зенита», намеревавшегося его приобрести еще зимой. В то же время игроком интересуется московский «Локомотив».

Примечательно, что Сорокин является воспитанником петербургского футбола, а в расположении «Рубина» находится с 2014 года.

Отметим, что за время выступления в Казахстане он запомнился ударом в живот защитнику «Кайрата» Жарко Марковичу. Сербский легионер всю игру провоцировал того, а перед стычкой наступил на ногу Сорокину. Судья оставил этот эпизод без внимания, тогда как в этом матче победил «Кайрат» — 3:0. В том сезоне Сорокин во всех турнирах провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал один ассист.