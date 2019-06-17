Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
19Главные звёзды Кубка Америки
12Символическая сборная евросезона
15:32 (мск), источник: Vesti.kz

Стоимость экс-капитана казахстанского клуба выросла в несколько раз после успешного сезона в РПЛ

Бывший футболист и капитан «Актобе» Егор Сорокин существенно вырос в трансферной стоимости после успешного сезона в российской премьер-лиге, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Когда он пришел в «Актобе» в 2016 году, его цена не превышала 50 тысячи евро. Но удачная игра за казахстанский клуб позволила ему к концу года подорожать до 300 тысячи.

Перед началом сезона-2018/2019 в РПЛ Сорокин стоил миллион евро, но успешное выступление уже за «Рубин» помогло ему к декабрю вырасти до двух миллионов, а к июню до четырех миллионов евро.

Читайте также
Футболисты «Рубина» провели мастер-класс в детском интернате Казани

В минувшем российском чемпионате, в котором казанцы финишировали на 11-м месте из 16-ти, 23-летний Сорокин провел 27 игр и забил шесть голов.

Контракт с «Рубином» у него рассчитан до 2021 года, но велика вероятность того, что в летнее межсезонье он пополнит состав питерского «Зенита», намеревавшегося его приобрести еще зимой. В то же время игроком интересуется московский «Локомотив».

Примечательно, что Сорокин является воспитанником петербургского футбола, а в расположении «Рубина» находится с 2014 года.

Отметим, что за время выступления в Казахстане он запомнился ударом в живот защитнику «Кайрата» Жарко Марковичу. Сербский легионер всю игру провоцировал того, а перед стычкой наступил на ногу Сорокину. Судья оставил этот эпизод без внимания, тогда как в этом матче победил «Кайрат» — 3:0. В том сезоне Сорокин во всех турнирах провел 31 матч, в которых забил один гол и отдал один ассист.

Руслан Ошуров  .

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
В Овечкина не верят, «Тампа» — главный фаворит сезона НХЛ
«Список на выход» московского «Спартака»: кто в него входит?
«Арсенал» попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров
Марадона — игрокам Аргентины: Вы оскорбляете свои футболки
Объявлен лучший футболист «Зенита» по версии болельщиков
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Сборная России проведет матч отбора ЧЕ с Шотландией в «Лужниках»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь