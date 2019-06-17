Футболист Бухаров покинул казанский «Рубин»
ТАСС, 17 июня. Нападающий Александр Бухаров покинул казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщает
ТАСС, 17 июня. Нападающий Александр Бухаров покинул казанский футбольный клуб «Рубин». Об этом сообщает
«Рубин» не стал продлевать контракт с 34-летним нападающим, который в 22 играх прошедшего сезона не отметился голами.
Бухаров выступал за основной состав «Рубина» в 2004—2010 годах и с 2018-го по 2019-й. В общей сложности он провел за казанскую команду 110 матчей, забив 37 мячей.
В 92 матчах чемпионатов России Бухаров забил 33 мяча, по этому показателю он занимает третье место среди футболистов «Рубина», уступая турецкому полузащитнику Гёкденизу Караденизу (39 мячей в 226 матчах) и аргентинскому нападающему Алехандро Домингесу (37 голов в 86 матчах).
В составе «Рубина» Бухаров дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009) и стал обладателем Суперкубка России (2010). Кроме того, нападающий выступал за петербургский «Зенит», став двукратным чемпионом страны (2010, 2011/12) и обладателем Суперкубка страны (2011). Также он выступал за махачкалинский «Анжи» и «Ростов».
«Рубин» завершил сезон-2018/19 чемпионата России на 11-м месте.