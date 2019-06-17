Футболист Бухаров покинул казанский «Рубин»

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«Рубин» не стал продлевать контракт с 34-летним нападающим, который в 22 играх прошедшего сезона не отметился голами.

Бухаров выступал за основной состав «Рубина» в 2004—2010 годах и с 2018-го по 2019-й. В общей сложности он провел за казанскую команду 110 матчей, забив 37 мячей.

В 92 матчах чемпионатов России Бухаров забил 33 мяча, по этому показателю он занимает третье место среди футболистов «Рубина», уступая турецкому полузащитнику Гёкденизу Караденизу (39 мячей в 226 матчах) и аргентинскому нападающему Алехандро Домингесу (37 голов в 86 матчах).

В составе «Рубина» Бухаров дважды выиграл чемпионат России (2008, 2009) и стал обладателем Суперкубка России (2010). Кроме того, нападающий выступал за петербургский «Зенит», став двукратным чемпионом страны (2010, 2011/12) и обладателем Суперкубка страны (2011). Также он выступал за махачкалинский «Анжи» и «Ростов».

За национальную сборную России Бухаров провел девять матчей и забил один гол, отличившись в товарищеском матче с командой Бельгии в марте 2017 года (3:3).