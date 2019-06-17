Руководство ФК «Оренбург» выступило против переезда на «Самару-Арену»

Источник: РИА "Новости"

Российский футбольный союз (РФС) 6 июня сообщил о ходатайстве по уменьшению в регламенте минимальной вместимости стадионов команд Российской премьер-лиги (РПЛ) до восьми тысяч человек. Позднее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что из-за несоответствия регламенту лиги по вместимости стадиона «Оренбург» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона в Самаре. На данный момент на стадионе «Самара-Арена» играют местные «Крылья Советов». Стадион «Газовик», который является домашней ареной «Оренбурга», рассчитан на 7520 зрителей.

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«Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной — играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция — это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать», — заявил Столыпин.

«Я уверен, что этого [ переезда на “Самара-Арену” ] не произойдет — зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против», — заключил он.