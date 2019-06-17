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17:54 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» впервые попал в еврокубки, но потеряет почти всех лидеров. Как команда изменится летом

Джорджевич, Бакаев и Мирзов уже покинули Тулу, на очереди — Левашов и Беляев.

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Источник: Sport24

Прошедший сезон — самый успешный в истории «Арсенала». В последнем туре Тула обыграла действующего на тот момент чемпиона и впервые в истории получила путевку в еврокубки. Губернатор тульской области пообещал, что в связи с этим клубу будет оказана финансовая помощь. И она понадобится — ведь половина состава играла за «Арсенал» на правах аренды.

Кто уйдет

Этот вопрос для «Арсенала» сейчас более актуальный, чем трансферы на вход. «Арсенал» продлил контракты с Кириллом Комбаровым и Кантемиром Берхамовым (на год), Гиа Григалавой, Артуром Нигматуллиным и Егором Шамовым (на 2 года). Неплохое начало. Но почти все эти игроки играют в Туле не первый год и спрос на рынке на них небольшой.

Источник: Sport24

Совсем по-другому дела обстоят с более важными для команды футболистами. У Мирзова, Бакаева, Джорджевича и Ожеговича закончились сроки арендных соглашений, они вернулись в свои клубы и вряд ли их получится взять в аренду снова (а тем более выкупить). Мохамед Кадири тоже был взят в аренду, но продолжит карьеру в киевском «Динамо». Очень вероятен уход Михаила Левашова и Максима Беляева, на которых имеют виды «Спартак» и «Локомотив». В случае их отъезда «Арсенал» потеряет больше половины стартового состава и команду придется собирать практически с нуля.

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Кто придет

За последние 10 лет «Арсенал» потратил на трансферы 350 тысяч евро. Год из года эта команда комплектуется свободными агентами или берет игроков в аренду. Большего бюджет просто не позволяет. В случае продажи Беляева и Левашова ситуация может измениться. Сообщается, что в случае ухода Левашова «Арсенал» попробует взять у «Уфы» Александра Беленова, но пока об этом говорить слишком рано.

Пока что единственный трансфер «Арсенала» — 32-летний нападающий Евгений Луценко, который забил 15 голов за три сезона в «Динамо». Несмотря на не самую впечатляющую статистику, Луценко — неплохой форвард для середняка, который проделывает большой объем работы. Но феерить в Лиге Европы он вряд ли будет.

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Также на просмотре находится 23-летний полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин. Он принадлежит «Ростову», но прошлый сезон отыграл в ФНЛ за курский «Авангард» — 3 гола и 4 ассиста в 27 матчах. А вот приход экс-хавбека «Легии» Михала Кухарчика смотрится уже более солидно. Летом 28-летний полузащитник стал свободным агентом и готов переехать в Тулу на зарплату 500 тысяч евро в год. Кухарчик может сыграть как на флангах, так и на острие атаки. В прошлом сезоне забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач в 38 матчах.

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Если «Арсенал» собирается показать себя в еврокубках, усиление команде просто необходимо. Хотя уже который год этот клуб доказывает, что может добиваться нужных результатов, не тратясь на трансферном рынке.

Список возможных трансферов на лето я уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Глушакова в этом списке нет. Даже не рассматриваем его.
Гурам Аджоев, президент «Арсенала»

Тренер

Не очень правильно объяснять успехи «Арсенала» гениальностью Черевченко. Все-таки сезон команда начинала с Кононовым, и хоть новый тренер подкрутил зимой кое-какие настройки, базу прошлым летом закладывал именно нынешний коуч «Спартака».

Но при Черевченко «Арсенал» сделал мощный скачок в плане результатов — за 14 игр при Кононове Тула набрала 17 очков, за 16 матчей при Черевченко — 29. «Арсенал» стал более вертикальной атакующей командой, которая наказывала гранды активной игрой через фланги. К Черевченко проявлял интерес «Рубин», но тренер продлил контракт с «Арсеналом» еще на год. И пока это главное достижение туляков этим летом.

Источник: Sport24

Сборы и контрольные матчи

Несмотря на попадание в ЛЕ, «Арсенал» начнет подготовку к новому сезону в Туле. Первый втягивающий сбор будет идти две недели на тренировочной базе «Желдормаш». Во время сбора команда сыграет с «Авангардом» (20 июня) и «Лучом-Энергией» (23 июня). Второй сбор пройдет в австрийском Лиенце с 27 июня по 7 июля. И уже на нем команду могут пополнить несколько новых игроков.

Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков.
Игорь Черевченко

В Австрии «Арсенал» сыграет с «Аустрией» из Клатенфурта, чешским «Пршибрамом» и напоследок — с РБ «Зальцбург». А 14 июля начнет новый сезон игрой с «Динамо».

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