Объявлен лучший игрок «Зенита» по версии болельщиков

Первое место в опросе с показателем 56,59% голосов респондентов занял форвард Артем Дзюба. На второй строчке расположился аргентинский нападающий Себастьян Дриусси (18,72%). Замкнул первую тройку иранец Сердар Азмун (15,17%).

Дзюба в минувшем сезоне провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.