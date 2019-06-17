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18:26 (мск), источник: Газета.Ру

Объявлен лучший игрок «Зенита» по версии болельщиков

Официальный сайт петербургского «Зенита» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока по итогам прошедшего сезона, сообщает «Советcкий спорт».

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Первое место в опросе с показателем 56,59% голосов респондентов занял форвард Артем Дзюба. На второй строчке расположился аргентинский нападающий Себастьян Дриусси (18,72%). Замкнул первую тройку иранец Сердар Азмун (15,17%).

Дзюба в минувшем сезоне провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач.

«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). Клуб становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

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13 июня© Ньюстюб
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