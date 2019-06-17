Объявлен лучший игрок «Зенита» по версии болельщиков
Официальный сайт петербургского «Зенита» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока по итогам прошедшего сезона, сообщает «Советcкий спорт».
Официальный сайт петербургского «Зенита» подвел итоги голосования за звание лучшего игрока по итогам прошедшего сезона, сообщает «Советcкий спорт».
Первое место в опросе с показателем 56,59% голосов респондентов занял форвард Артем Дзюба. На второй строчке расположился аргентинский нападающий Себастьян Дриусси (18,72%). Замкнул первую тройку иранец Сердар Азмун (15,17%).
«Зенит» по итогам сезона стал чемпионом Российской
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