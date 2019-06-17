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18:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Список на выход» «Спартака». Кто в него входит

Красно-белые пытаются очень сильно разгрузить платежную ведомость.

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренд этого лета — финансовая засуха, когда клубы крайне экономно подходят к возмездным трансферам. Исключение только одно — «Динамо», где готовы платить за достаточно средних футболистов Плиева и Калинина, не имеющего в своем активе и 10 матчей в РПЛ, соответственно 1,2 миллиона и 500 тысяч евро. Посочувствуем Роману Орещуку, которому за все это предстоит отвечать. Решения принимал не он, а другая группа лиц, но сути дела это не меняет.

«Спартак» же, очевидно, экономит — только узкая группа людей в менеджменте понимает, чем все это вызвано. Говорят об ожидании проблем от финансового фэйр-плей, о некой усталости Леонида Федуна от трат на игроков, не приводящих к эффективности в плане результата. Тратить, как уже сообщал коллега Вячеслав Короткин по итогам майского совета директоров, будут столько, сколько получат от трансферов. Логично, что сейчас клуб ведет речь именно о продажах. Покупки последуют потом.

Российский футбольный рынок обсуждает фамилии, по которым клуб готов разговаривать.

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Внутрироссийские трансферы

Лоренсо Мельгарехо, 28 лет, год до конца контракта

Источник: РИА

Игрок хороший, квалифицированный, но не делающий разницу и никогда не бывший в команде лидером — «Спартак», очевидно, держит в уме лимит 8+17, решение по которому будет принято этим летом. Это трансферное окно — последний шанс, когда на футболисте можно заработать. Если расставаться зимой, то уже на правах свободного агента и чуть выгадав по зарплате. Впрочем, и сейчас, если удастся продать за деньги — почти подвиг.

Александр Ташаев, 24 года, три года до конца контракта

Источник: РИА

Рынок обсуждает фантастическую ситуацию — красно-белые хотели бы получить за полузащитника 4 миллиона евро. В принципе, верится в то, что фулл-прайс по первому году Александра (его трансфер, комиссии агентам, премия за подпись игроку и его зарплата) столько и составил, но кажется невероятным, чтобы сейчас кто-то заплатил бы за Александра такие деньги. Цена вдвое меньшая выглядит адекватной, но и в этом случае круг претендентов очень ограничен.

Георгий Мелкадзе, 22 года, три года до конца контракта

Источник: РИА

Это звучит невероятно, но футболист, который в мае продлил контракт с клубом на три года (с заработной платой около 3 миллионов рублей — и тут игрок должен просто в пояс поклониться человеку, который такой гонорар выбил), может уйти в аренду. Клуб готов рассматривать варианты. Время принятия решения — июль, когда команда пройдет второй, австрийский, сбор. Но при этом «Спартаку» все равно предстоит взять на себя бремя финансового обеспечения контракта — вряд ли в РПЛ найдутся клубы, готовые платить арендованному футболисту более полутора миллионов рублей в месяц.

Артем Тимофеев, 25 лет, три года до конца контракта

Источник: РИА "Новости"

Игрок последние полгода провел в Самаре и, в отличие от Джано Ананидзе, который не оправдал надежд, сумел достойно себя проявить. По информации «СЭ», вариант аренды в «Крылья» достаточно вероятен.

Сальваторе Боккетти, 32 года, год до конца контракта

Источник: РИА

Информация об интересе к Боккетти со стороны зарубежных клубов появляется в последние 3−4 трансферных окна — к итальянцу есть устойчивый интерес со стороны турецких клубов. Сейчас же ситуация для Сальваторе кажется максимально неблагоприятной — к паре россиян-центральных зашитников Кутепов — Джикия добавился и Гапонов, плюс есть иностранец Жиго, который котируется высоко. По факту Боккетти может стать пятым номером на этой позиции. Даже с учетом не самой высокой зарплаты в команде клуб обязан смотреть на срок завершения контракта и заработать хоть что-то.

Александр Селихов, 25 лет, 2 года до конца контракта

Источник: РИА

Максимально неординарная ситуация. Очень талантливый вратарь, которого в последний год замучили травмы. Случай Селихова из тех, когда во вратаря надо верить.

Судя по обстановке на рынке, когда «Спартак» проявляет интерес к альтернативным вариантам — Гильерме и Левашову — Олег Кононов считает, что позицию надо усиливать. И если при появлении Левашова, Александр будет конкурировать за место в воротах, то приход Гильерме будет означать гарантированное пребывание в запасе, что тому же Максименко перенести проще.

Селихов — это голкипер, который был бы, не подведи здоровье, в заявке на чемпионате мира. Логично, что Александр вряд ли рад слухам об аренде. С другой стороны, если ты гарантированно идешь на место основного, скажем, в Самару — это может быть отличным вариантом.

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Международные трансферы

Софьян Ханни, 28 лет, контракт еще на 2 года

Источник: РИА "Новости"

Для игрока с зарплатой 2 миллиона евро (плюс 200 тысяч — возможные бонусы) у Ханни плохая статистика — в последнем чемпионате 18 игр, один мяч и три голевые передачи. Вернуть даже половину из затраченных 8 миллионов за этот трансфер сложно, но если продать за 4 миллиона и сэкономить на двух оставшихся годах 4 миллиона евро зарплаты, то и получится те самые 8. Но ведь надо, чтобы кто-то предложил игроку хорошую зарплату, сравнимую с той, что есть в «Спартаке»…

Зе Луиш, 28 лет, до конца контракта 2 года

Источник: РИА

Главный актив клуба этим летом. Востребован, хотя по максимуму — за 15 миллионов евро — продать малореально.

Самый желанный трансфер

Денис Глушаков — это ситуация за скобками. Говорят, Денис после окончания прошлого сезона попрощался и с главным тренером команды, и с владельцем. Как были формализованы договоренности по расставанию — и были ли формализованы — пока неясно, но за три недели отпуска у Дениса не появилось достойных железных предложений.

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2018 год. Денис Глушаков

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2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков

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2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"

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2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский

Алексей Иванов
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2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"

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2016 год. Денис Глушаков в сборной России

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2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров

Алексей Иванов
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Алексей Иванов
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2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком

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2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде

Спорт-Экспресс
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2018 год. Денис Глушаков

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2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков

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Опускаться с нынешних 15 миллионов рублей до 3 миллионов (столько потенциально может платить тульский «Арсенал» — и по нынешним временам это великолепное предложение) — это больно. Денис не может не понимать, что текущий договор со «Спартаком» (остался год) — это самая выгодная работа в его жизни, последний большой контракт. Разорвать его по своей воле ради того, чтобы играть в футбол — самоубийство и потеря около 12 миллионов в месяц и около 100 миллионов в год. Судя по тому, как развиваются события, у клуба не так много рычагов для разрыва договора с выплатой компенсации, существенно меньшей, чем 100 миллионов рублей.

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