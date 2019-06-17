«Список на выход» «Спартака». Кто в него входит

Главный тренд этого лета — финансовая засуха, когда клубы крайне экономно подходят к возмездным трансферам. Исключение только одно — «Динамо», где готовы платить за достаточно средних футболистов Плиева и Калинина, не имеющего в своем активе и 10 матчей в РПЛ, соответственно 1,2 миллиона и 500 тысяч евро. Посочувствуем Роману Орещуку, которому за все это предстоит отвечать. Решения принимал не он, а другая группа лиц, но сути дела это не меняет.
«Спартак» же, очевидно, экономит — только узкая группа людей в менеджменте понимает, чем все это вызвано. Говорят об ожидании проблем от финансового
Российский футбольный рынок обсуждает фамилии, по которым клуб готов разговаривать.
Лоренсо Мельгарехо, 28 лет, год до конца контракта
Игрок хороший, квалифицированный, но не делающий разницу и никогда не бывший в команде лидером — «Спартак», очевидно, держит в уме лимит 8+17, решение по которому будет принято этим летом. Это трансферное окно — последний шанс, когда на футболисте можно заработать. Если расставаться зимой, то уже на правах свободного агента и чуть выгадав по зарплате. Впрочем, и сейчас, если удастся продать за деньги — почти подвиг.
Александр Ташаев, 24 года, три года до конца контракта
Рынок обсуждает фантастическую ситуацию —
Георгий Мелкадзе, 22 года, три года до конца контракта
Это звучит невероятно, но футболист, который в мае продлил контракт с клубом на три года (с заработной платой около 3 миллионов рублей — и тут игрок должен просто в пояс поклониться человеку, который такой гонорар выбил), может уйти в аренду. Клуб готов рассматривать варианты. Время принятия решения — июль, когда команда пройдет второй, австрийский, сбор. Но при этом «Спартаку» все равно предстоит взять на себя бремя финансового обеспечения контракта — вряд ли в РПЛ найдутся клубы, готовые платить арендованному футболисту более полутора миллионов рублей в месяц.
Артем Тимофеев, 25 лет, три года до конца контракта
Игрок последние полгода провел в Самаре и, в отличие от Джано Ананидзе, который не оправдал надежд, сумел достойно себя проявить. По информации «СЭ», вариант аренды в «Крылья» достаточно вероятен.
Сальваторе Боккетти, 32 года, год до конца контракта
Информация об интересе к Боккетти со стороны зарубежных клубов появляется в последние 3−4 трансферных окна — к итальянцу есть устойчивый интерес со стороны турецких клубов. Сейчас же ситуация для Сальваторе кажется максимально неблагоприятной — к паре
Александр Селихов, 25 лет, 2 года до конца контракта
Максимально неординарная ситуация. Очень талантливый вратарь, которого в последний год замучили травмы. Случай Селихова из тех, когда во вратаря надо верить.
Судя по обстановке на рынке, когда «Спартак» проявляет интерес к альтернативным вариантам — Гильерме и Левашову — Олег Кононов считает, что позицию надо усиливать. И если при появлении Левашова, Александр будет конкурировать за место в воротах, то приход Гильерме будет означать гарантированное пребывание в запасе, что тому же Максименко перенести проще.
Селихов — это голкипер, который был бы, не подведи здоровье, в заявке на чемпионате мира. Логично, что Александр вряд ли рад слухам об аренде. С другой стороны, если ты гарантированно идешь на место основного, скажем, в Самару — это может быть отличным вариантом.
Софьян Ханни, 28 лет, контракт еще на 2 года
Для игрока с зарплатой 2 миллиона евро (плюс 200 тысяч — возможные бонусы) у Ханни плохая статистика — в последнем чемпионате 18 игр, один мяч и три голевые передачи. Вернуть даже половину из затраченных 8 миллионов за этот трансфер сложно, но если продать за 4 миллиона и сэкономить на двух оставшихся годах 4 миллиона евро зарплаты, то и получится те самые 8. Но ведь надо, чтобы
Зе Луиш, 28 лет, до конца контракта 2 года
Главный актив клуба этим летом. Востребован, хотя по максимуму — за 15 миллионов евро — продать малореально.
Денис Глушаков — это ситуация за скобками. Говорят, Денис после окончания прошлого сезона попрощался и с главным тренером команды, и с владельцем. Как были формализованы договоренности по расставанию — и были ли формализованы — пока неясно, но за три недели отпуска у Дениса не появилось достойных железных предложений.
2018 год. Денис Глушаков
2017 год. Массимо Каррера и Денис Глушаков
2011 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"
2011 год. Денис Глушаков и Дмитрий Торбинский
2015 год. Денис Глушаков в "Локомотиве"
2016 год. Денис Глушаков в сборной России
2016 год. Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров
2017 год. Денис Глушаков с чемпионский кубком
2017 год. Денис Глушаков отмечает чемпионство "Спартака" с партнерами по команде
2018 год. Денис Глушаков
2018 год. Кирилл Левников и Денис Глушаков
Опускаться с нынешних 15 миллионов рублей до 3 миллионов (столько потенциально может платить тульский «Арсенал» — и по нынешним временам это великолепное предложение) — это больно. Денис не может не понимать, что текущий договор со «Спартаком» (остался год) — это самая выгодная работа в его жизни, последний большой контракт. Разорвать его по своей воле ради того, чтобы играть в футбол — самоубийство и потеря около 12 миллионов в месяц и около 100 миллионов в год. Судя по тому, как развиваются события, у клуба не так много рычагов для разрыва договора с выплатой компенсации, существенно меньшей, чем 100 миллионов рублей.