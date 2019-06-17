Поле стадиона «Динамо» пострадало из-за концерта группы KISS
Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков сообщил, что газонное покрытие стадиона «Динамо» «ВТБ Арена» было частично испорчено после проведения концерта группы Kiss.
Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков сообщил, что газонное покрытие стадиона «Динамо» «ВТБ Арена» было частично испорчено после проведения концерта группы Kiss.
«Поле немного подпортилось. Я ещё не встречался с
Стадионы ищут дополнительный доход, пытаются зарабатывать за счёт концертов. Надо уметь совмещать эти вещи. Сейчас клубы и стадионы работают в направлении, которое позволило бы сохранить состояние поля после концертов.
Ранее сообщалось, что после концерта «Ленинграда» пострадало поле стадиона «Спартака». Впрочем, затем коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко эту информацию опроверг.