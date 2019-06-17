Поле стадиона «Динамо» пострадало из-за концерта группы KISS

«Поле немного подпортилось. Я ещё не встречался с Премьер-Лигой, не узнавал их мнения. Пятачок, где была сцена, претерпел изменения. Но в “Динамо” гарантируют, что к началу сезона всё успеют сделать. Время есть. Агроном будет заниматься», — приводит слова Зоркова «Рейтинг Букмекеров».