«Ростов» продлил контракт с капитаном команды Гацканом на один год

Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год.

Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года, до этого он играл за молдавский «Униспорт-Авто», челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В составе «Ростова» он провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.