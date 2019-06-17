«Ростов» продлил контракт с капитаном команды Гацканом на один год
ТАСС, 17 июня. Футбольный клуб «Ростов» подписал новый контракт с молдавским полузащитником и капитаном команды Александром Гацканом. Об этом сообщает
ТАСС, 17 июня. Футбольный клуб «Ростов» подписал новый контракт с молдавским полузащитником и капитаном команды Александром Гацканом. Об этом сообщает
Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год.
В прошедшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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