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20:56 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» продлил контракт с капитаном команды Гацканом на один год

ТАСС, 17 июня. Футбольный клуб «Ростов» подписал новый контракт с молдавским полузащитником и капитаном команды Александром Гацканом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение с 35-летним футболистом рассчитано на один год.

Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года, до этого он играл за молдавский «Униспорт-Авто», челябинский «Спартак» и казанский «Рубин». В составе «Ростова» он провел 314 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач.

В прошедшем сезоне «Ростов» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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