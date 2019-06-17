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22:31 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Краснодара» Классон может выбыть из-за травмы до конца года

ТАСС, 17 июня. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Виктор Классон может пропустить остаток года из-за травмы, полученной в матче за сборную Швеции в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года против сборной Испании. Об этом в понедельник сообщило шведское издание Sportbladet.

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Источник: РИА "Новости"

Классон получил травму в середине первого тайма, матч завершился поражением сборной Швеции со счетом 0:3. 27-летний швед повредил колено после столкновения с защитником испанцев Жорди Альбой и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала.

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По информации источника, у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки. В случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году. «Краснодар» и сборная Швеции не сообщают о характере травмы игрока.

Классон перешел в «Краснодар» в 2016 году из шведского «Эльфсборга». В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В текущем отборочном цикле Классон провел четыре встречи за сборную Швеции, на его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав семь очков, лидируют испанцы (12).

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