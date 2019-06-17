СМИ: футболист «Краснодара» Классон может выбыть из-за травмы до конца года
ТАСС, 17 июня. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Виктор Классон может пропустить остаток года
ТАСС, 17 июня. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Виктор Классон может пропустить остаток года
Классон получил травму в середине первого тайма, матч завершился поражением сборной Швеции со счетом 0:3. 27-летний швед повредил колено после столкновения с защитником испанцев Жорди Альбой и не смог продолжить игру, покинув поле только при помощи медицинского персонала.
По информации источника, у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки. В случае подтверждения диагноза Классон рискует больше не сыграть в 2019 году. «Краснодар» и сборная Швеции не сообщают о характере травмы игрока.
Классон перешел в «Краснодар» в 2016 году из шведского «Эльфсборга». В составе российского клуба он провел 94 матча в разных турнирах, забив 32 гола и отдав 22 голевые передачи. По итогам завершившегося чемпионата России «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице, которое дает право на участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
В текущем отборочном цикле Классон провел четыре встречи за сборную Швеции, на его счету три забитых мяча. Полузащитник отличался в матчах со сборными Румынии (2:1), Норвегии (3:3) и Мальты (3:0). Шведская национальная команда занимает второе место в группе F, набрав семь очков, лидируют испанцы (12).
Читайте также: