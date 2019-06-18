«Уфа» отправилась на первый сбор без Сейдахмета

Источник: РИА "Новости"

В составе команды четыре футболиста «Уфы-2» — Линар Мухаметшин, Данила Емельянов, Андрей Власов и Никита Белоусов. Также на сбор вместе с «Уфой» отправился вернувшийся из аренды из курского «Авангарда» Андрей Батютин.

Футболисты, игравшие в начале июня за свои национальные сборные (Боян Йокич, Оливье Тилль и Кэтэлин Карп), завершают свой отпуск и присоединятся к команде в Австрии через неделю. Защитник Данил Круговой, восстанавливающийся от перелома, также отправится на сбор позже.

Защитник Йонуц Неделчару принимает участие в финальной части молодежного Евро-2019 в составе сборной Румынии.

Первый учебно-тренировочный сбор в Австрии пройдет с 18 по 28 июня, на нем запланировано два контрольные встречи — против австрийского «Хорна» и азербайджанского «Карабаха».

В то же время в составе игроков, отравившихся с «Уфой» на сборы, отсутствует Еркебулан Сейдахмет. Ранее стало известно, что российский клуб досрочно вернул казахстанского нападающего из аренды в болгарском «Левски», куда он перешел в феврале этого года.

По информации болгарский СМИ, Сейдахмет этим летом может перейти в алматинский «Кайрат». Сообщалось, что «Уфа» запрашивала за игрока два миллиона долларов.

В «Уфу» Сейдахмет перешел в феврале 2018 года, подписав долгосрочный контракт. В историю сборной Казахстана форвард вошел как самый юный автор гола. За команду он дебютировал в 2018 году и в шести матчах отличился два раза.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за «Тараз» он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон нападающий лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут.