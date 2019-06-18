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12:29 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

ТАСС, 18 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит», ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Россияне Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словенец Миха Мевля и словак Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня, так как вызывались на матчи своих национальных сборных в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Также сообщается, что на сборы с «Зенитом» не отправится колумбийский футболист Вильмар Барриос, который принимает участие в Кубке Америки.

На сборах в Австрии «Зенит» проведет четыре матча против «Ваккера» (Австрия), «Левски» (Болгария), «Гонведа» (Венгрия) и «Црвены Звезды» (Сербия).

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