«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов
ТАСС, 18 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит», ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает
ТАСС, 18 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит», ставший в прошедшем сезоне чемпионом России, отправился на летние сборы в австрийский Зальфеден без пяти игроков. Об этом сообщает
Россияне Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словенец Миха Мевля и словак Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня, так как вызывались на матчи своих национальных сборных в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Также сообщается, что на сборы с «Зенитом» не отправится колумбийский футболист Вильмар Барриос, который принимает участие в Кубке Америки.
На сборах в Австрии «Зенит» проведет четыре матча против «Ваккера» (Австрия), «Левски» (Болгария), «Гонведа» (Венгрия) и «Црвены Звезды» (Сербия).