«Зенит» отправился на сборы в Австрию без пяти футболистов

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Россияне Артем Дзюба и Магомед Оздоев, а также словенец Миха Мевля и словак Роберт Мак присоединятся к команде 21 июня, так как вызывались на матчи своих национальных сборных в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Также сообщается, что на сборы с «Зенитом» не отправится колумбийский футболист Вильмар Барриос, который принимает участие в Кубке Америки.