Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии

Футболисты «Динамо» готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).