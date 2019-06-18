Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в
Футболисты «Динамо» готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с командами
«Шунин прибудет в Австрию и присоединится к команде завтра», — сообщили в
Контракт 32-летнего вратаря с «Динамо» истекает 30 июня. Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за
«Динамо» завершило сезон-2018/19 на 12-м месте в турнирной таблице.