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12:44 (мск), источник: ТАСС

Шунин 19 июня присоединится к ФК «Динамо» на сборах в Австрии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин в среду присоединится к команде на предсезонном сборе в Австрии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Динамо».

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Футболисты «Динамо» готовятся к предстоящему сезону на сборах в австрийском Лойперсдорфе с 11 июня. Шунин находился в расположении сборной России, которая 8 и 11 июня проводила отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 с командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

«Шунин прибудет в Австрию и присоединится к команде завтра», — сообщили в пресс-службе.

Контракт 32-летнего вратаря с «Динамо» истекает 30 июня. Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за бело-голубых с 2007 года.

«Динамо» завершило сезон-2018/19 на 12-м месте в турнирной таблице.

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