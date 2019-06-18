Адвокат Мамаева назвал предательством желание Галицкого разорвать контракт

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По мнению юриста, подобное можно оценить как предательство и нежелание помочь Мамаеву, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

«Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — приводит RT слова Бушманова.