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14:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат Мамаева назвал предательством желание Галицкого разорвать контракт

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался о возможности клуба расторгнуть контракт с его подзащитным.

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По мнению юриста, подобное можно оценить как предательство и нежелание помочь Мамаеву, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

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«Считаю это предательством, причём не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — приводит RT слова Бушманова.

Две драки, стоившие футболистам и их друзьям свободы, случились в Москве 8 октября прошлого года. Сначала компания на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, и Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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