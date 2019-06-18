Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом»
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Защитник Максим Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом» на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Защитник Максим Беляев продлил контракт с тульским «Арсеналом» на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Беляев выступает за «Арсенал» с 2016 года. Всего на его счету 106 матчей за тульский клуб. Весной 2019 года 27-летний защитник был вызван в сборную России.
«Арсенал» в прошедшем чемпионате России занял шестое место в