Сергей Семак извинился перед Уфой в эфире федерального канала

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— Вы работали в качестве игрока в Париже, в Санкт-Петербурге — в качестве игрока и тренера, в Уфе. Расставьте эти города по красоте.

— Санкт-Петербург на первом месте, — ответил Семак.

— Потом Уфа? — уточнил Ургант.

— Я прошу прощения за Уфу, но на втором Париж.

— Давайте, чтобы с Уфой не нарушались хорошие отношения: в каком из этих городов самый вкусный башкирский мед? — спросил ведущий.

— В Уфе.

— Идеально.