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15:35 (мск), источник: ИА Башинформ

Сергей Семак извинился перед Уфой в эфире федерального канала

Главный тренер «Зенита» и экс-наставник футбольного клуба «Уфа» Сергей Семак стал гостем программы на Первом канале «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант задал чемпиону России провокационный вопрос.

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— Вы работали в качестве игрока в Париже, в Санкт-Петербурге — в качестве игрока и тренера, в Уфе. Расставьте эти города по красоте.

— Санкт-Петербург на первом месте, — ответил Семак.

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— Потом Уфа? — уточнил Ургант.

— Я прошу прощения за Уфу, но на втором Париж.

— Давайте, чтобы с Уфой не нарушались хорошие отношения: в каком из этих городов самый вкусный башкирский мед? — спросил ведущий.

— В Уфе.

— Идеально.

Напомним, в сезоне 2018/19 Сергей Семак возглавил петербургский «Зенит» и стал чемпионом России. Бывший наставник «уфимцев» стал первым специалистом, который и в качестве игрока, и в качестве тренера завоевал это звание.

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