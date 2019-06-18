Сергей Семак извинился перед Уфой в эфире федерального канала
Главный тренер «Зенита» и
Главный тренер «Зенита» и
— Вы работали в качестве игрока в Париже, в
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— Потом Уфа? — уточнил Ургант.
— Я прошу прощения за Уфу, но на втором Париж.
— Давайте, чтобы с Уфой не нарушались хорошие отношения: в каком из этих городов самый вкусный башкирский мед? — спросил ведущий.
— В Уфе.
— Идеально.
Напомним, в сезоне 2018/19 Сергей Семак возглавил петербургский «Зенит» и стал чемпионом России. Бывший наставник «уфимцев» стал первым специалистом, который и в качестве игрока, и в качестве тренера завоевал это звание.