Российская премьер-лига подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет 6 июля на «ВТБ-Арене»

Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 19:00 мск.

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В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России, а «Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время «Локомотив» (1:0). Прошлогодняя встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

«Зенит» и «Локомотив» встречались дважды в матчах за Суперкубок (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.

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