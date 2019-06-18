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15:31 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига подтвердила, что матч за Суперкубок пройдет 6 июля на «ВТБ-Арене»

ТАСС, 18 июня. Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что матч за Олимп — Суперкубок России 2019 года между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» пройдет 6 июля на столичном стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 19:00 мск.

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В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз выиграл чемпионат России, а «Локомотив» в восьмой раз стал обладателем Кубка России по футболу.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился «Зенит», на счету «Локомотива» два титула.

В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время «Локомотив» (1:0). Прошлогодняя встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

«Зенит» и «Локомотив» встречались дважды в матчах за Суперкубок (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.

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