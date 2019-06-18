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15:38 (мск), источник: ТАСС

Матч чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА пройдет 19 августа

ТАСС, 18 июня. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА пройдет 19 августа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российской премьер-лиги(РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет на домашней арене «Спартака» — «Открытие-Арена» — 19 августа, в понедельник, начало — 20:00 мск. Эта встреча станет первой между командами в предстоящем сезоне чемпионата России.

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Сезон-2019/20 откроется 12 июля матчем между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». 13 июля пройдут встречи «Урал» — «Уфа», «Спартак» — «Сочи», «Ростов» — «Оренбург», 14 июля — «Крылья Советов» — ЦСКА, «Зенит» — «Тамбов», «Ахмат» — «Краснодар». Завершит первый тур встреча между «Локомотивом» и «Рубином» 15 июля.

В третьем туре РПЛ 28 июля пройдет встреча между московскими ЦСКА и «Локомотивом», 3 августа в четвертом туре «Спартак» дома примет московское «Динамо», петербургский «Зенит» сыграет с «Краснодаром». В пятом туре 10 августа «Динамо» встретится с «Зенитом», в шестом туре 18 августа «Локомотив» сыграет в гостях с «Динамо». В восьмом туре «Спартак» на домашней арене встретится с «Зенитом».

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