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16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о переходе Мурильо

Защитник «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейра Мурильо сегодня, 18 июня, стал игроком «Локомотива».

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Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурильо будет выступать под 27-м номером.

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В “Локомотив” я приехал для того, чтобы выигрывать — хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко — долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль — очень понравилось! Я знаю, что “Локо” — это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам “Локомотива” большую радость!» — цитирует защитника пресс-служба клуба.

Мурильо является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.

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