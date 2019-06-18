«Локомотив» объявил о переходе Мурильо

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В “Локомотив” я приехал для того, чтобы выигрывать — хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко — долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль — очень понравилось! Я знаю, что “Локо” — это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам “Локомотива” большую радость!» — цитирует защитника пресс-служба клуба.