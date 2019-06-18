Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
19.06
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
15Главные звёзды молодёжного Евро
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
17:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глушаков близок к переходу в «Сочи»

По данным «СЭ», в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с «Сочи».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

При этом с клубом-новичком РПЛ футболист подпишет контракт в качестве свободного агента.

Как мы уже сообщали, «Спартак», который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с игроком, выплатив половину суммы зарплаты, остающейся по договору — он действует до июня 2020 года. Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год.

Вместе с ним в «Сочи» на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров — в его случае «Спартак» также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон. При этом у ветерана есть вариант с «Крыльями Советов». (Вячеслав Короткин) ​.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Платини арестовали из-за Катара. Подробности
Футболисты Португалии, Нидерландов и РФ - приоритеты грандов
«Локомотив» объявил о переходе защитника сборной Бразилии
В НХЛ звезд заваливают деньгами, но это только губит команды
Российский арбитр вошел в список судей УЕФА элитной категории
Стало известно место проведения матча РПЛ «Тамбов» — «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь