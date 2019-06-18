Глушаков близок к переходу в «Сочи»

Источник: РИА "Новости"

При этом с клубом-новичком РПЛ футболист подпишет контракт в качестве свободного агента.

Как мы уже сообщали, «Спартак», который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с игроком, выплатив половину суммы зарплаты, остающейся по договору — он действует до июня 2020 года. Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год.