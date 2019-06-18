Глушаков близок к переходу в «Сочи»
По данным «СЭ», в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с «Сочи».
По данным «СЭ», в ближайшее время должно быть официально объявлено о заключении контракта 32-летнего полузащитника Дениса Глушакова с «Сочи».
При этом с
Как мы уже сообщали, «Спартак», который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с игроком, выплатив половину суммы зарплаты, остающейся по договору — он действует до июня 2020 года. Полный оклад Глушакова составляет порядка 2,7 миллионов евро в год.
Вместе с ним в «Сочи» на тех же условиях может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров — в его случае «Спартак» также рассматривает вариант расставания по обоюдному согласию сторон. При этом у ветерана есть вариант с «Крыльями Советов». (Вячеслав Короткин) .