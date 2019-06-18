Семин затруднился оценить новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не просматривал новичка команды Серкейру Мурило и не может оценить его игровые качества.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не просматривал новичка команды Серкейру Мурило и не может оценить его игровые качества.
«Локомотив» объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским защитником. Ранее 22-летний футболист выступал за бразильский клуб «Крузейру».
— Я его не просматривал, сложно о нем