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17:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семин затруднился оценить новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не просматривал новичка команды Серкейру Мурило и не может оценить его игровые качества.

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» объявил о подписании пятилетнего контракта с бразильским защитником. Ранее 22-летний футболист выступал за бразильский клуб «Крузейру».

— Я его не просматривал, сложно о нем чем-то говорить, — ответил Семин на просьбу «РИА Новости» оценить игровые качества новичка команды.

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