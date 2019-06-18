В «Спартаке» на просмотре находится экс-игрок ПСЖ. Кто он такой?
Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» интересуется футболистом Николозом Кутателадзе. Подтверждений этому не было до сегодняшнего дня.
Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» интересуется футболистом Николозом Кутателадзе. Подтверждений этому не было до сегодняшнего дня.
Футболист
Теперь осталось только дождаться официального заявления от клуба, а пока давайте поближе познакомимся с
Николозу Кутателадзе всего 18 лет, играет на позиции центрального нападающего. Регулярно вызывается в молодёжную сборную Грузии. Заниматься футболом начал в Чехии в футбольной школе клуба «Спарта Прага». Несколько лет играл в академии «Лилля» (Франция), где за шесть сезонов забил 117 мячей.
Три года назад он попал в ПСЖ, где его прозвали «новым Златаном».
Я забил четыре гола «Сарселю», и про меня написали статью на сайте ПСЖ с заголовком «У нас есть будущий Златан!». Так меня теперь и называют.
В этом году Николоз должен был подписать контракт с махачкалинским «Анжи», но у клуба были долги, покупать игроков запретили. Перед приездом в Москву он пробовал свои силы в молодёжной команде киевского «Динамо» и даже сыграл за него в товарищеском матче, но его не подписали.
Интересы футболиста представляет немецкая компания TEAMZONESPORTS, которая принадлежит новому генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну. Собственно, поэтому он и попал в «Спартак».
Маловероятно, что он (в случае подписания контракта с красно-белыми) станет игроком основного состава. Очевидно, что это приобретение на будущее. Пока его ближайшая цель — проявить себя и подписать трудовое соглашение с одним из лучших клубов России.