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17:49 (мск), источник: Life.ru

В «Спартаке» на просмотре находится экс-игрок ПСЖ. Кто он такой?

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» интересуется футболистом Николозом Кутателадзе. Подтверждений этому не было до сегодняшнего дня.

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Источник: Instagram

Футболист красно-белых из Грузии Джано Ананидзе опубликовал в «Инстаграме» фотографию своего напарника по сборной Николоза Кутателадзе в майке «Спартака», сделанную на базе клуба.

Скриншот из инстаграма Жано Ананидзе. | Источник: Instagram

Теперь осталось только дождаться официального заявления от клуба, а пока давайте поближе познакомимся с экс-игроком «Пари Сен-Жермена».

Николозу Кутателадзе всего 18 лет, играет на позиции центрального нападающего. Регулярно вызывается в молодёжную сборную Грузии. Заниматься футболом начал в Чехии в футбольной школе клуба «Спарта Прага». Несколько лет играл в академии «Лилля» (Франция), где за шесть сезонов забил 117 мячей.

Три года назад он попал в ПСЖ, где его прозвали «новым Златаном».

Я забил четыре гола «Сарселю», и про меня написали статью на сайте ПСЖ с заголовком «У нас есть будущий Златан!». Так меня теперь и называют.
Николоз Кутателадзе
футболист
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В этом году Николоз должен был подписать контракт с махачкалинским «Анжи», но у клуба были долги, покупать игроков запретили. Перед приездом в Москву он пробовал свои силы в молодёжной команде киевского «Динамо» и даже сыграл за него в товарищеском матче, но его не подписали.

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Интересы футболиста представляет немецкая компания TEAMZONESPORTS, которая принадлежит новому генеральному директору «Спартака» Томасу Цорну. Собственно, поэтому он и попал в «Спартак».

Маловероятно, что он (в случае подписания контракта с красно-белыми) станет игроком основного состава. Очевидно, что это приобретение на будущее. Пока его ближайшая цель — проявить себя и подписать трудовое соглашение с одним из лучших клубов России.

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