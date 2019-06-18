ФК «Тамбов» проведет первый домашний матч сезона-2019/20 со «Спартаком» 27 июля в Саранске

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова 17 июня сообщила ТАСС, что первые матчи сезона команда планирует провести на «Волгоград-Арене». Ранее спортивный директор дебютанта премьер-лиги Павел Худяков заявлял, что временно домашним стадионом для команды будет «Мордовия-Арена».

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«Да, мы проведем первые матчи чемпионата России на “Мордовия-Арене”. Думаем, что все домашние матчи до окончания реставрации стадиона “Спартак” клуб проведет в Саранске», — заявили в клубе.

На стадионе «Спартак» команда проводила домашние матчи Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Стадион будет модернизирован для соответствия требованиям РПЛ. По словам Коноваловой, работы будут завершены до конца сентября.

«Мордовия-Арена», вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, приняла четыре матча группового этапа чемпионата мира 2018 года. Стадион является домашним для выступающей в ФНЛ «Мордовии».