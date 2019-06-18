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15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
17Дым над водой
18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы ждем документы из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области», — сказал Мороз, слова которого привели РИА Новости в пресс-службе пенитенциарного ведомства.

Мороз добавил, что колония будет определена после получения документов, также пока нельзя сказать, будут ли футболисты отбывать наказание в одной колонии. Также он рассказал, что Кокорин и Мамаев будут этапированы, скорее всего, железнодорожным транспортом.

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фотографий
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Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Именно на таких сроках настаивало гособвинение. В июне Мосгорсуд оставил эти сроки без изменений.

Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист «Краснодара» Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Мамаева.

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