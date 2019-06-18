«Зенит» и «Краснодар» сыграют через 23 часа после концерта Rammstein. Объясняем, почему это проблема
На «Газпром Арене» пытаются сделать невозможное.
На «Газпром Арене» пытаются сделать невозможное.
Российская
Для «Краснодара» хорошо. Потому что команда получит дополнительный день на восстановление перед стартом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. А вот «Зенит» ждут дополнительные сложности, чем в клубе очень недовольны.
Руководство
Некоторые пожелания клубов, например «Зенита», касались и концертов. Праздники старались учесть. Все учли!
У Лиги было пять вариантов календаря на новый сезон. Но выбран был именно тот, который не учел главного пожелания чемпионов.
В итоге с момента окончания концерта до стартового свистка матча «Зенит» — «Краснодар» останется 23 часа в лучшем случае. В том что матч состоится, нет никаких сомнений, но для «Зенита» подобный график будет означать дополнительные работы и, как следствие, дополнительные расходы.
Единственное, за что бояться не стоит — это поле. На время концерта его выкатят за пределы стадиона и следить за газоном будут вне чаши. Для того, чтобы вернуть его на место после концерта будет достаточно от 50 минут до полутора часов. Так что повторения истории, в которую попал московский «Спартак» после выступления «Ленинграда», не будет.
Работы внутри чаши проводить будет затруднительно
Также возникнут проблемы с подготовкой к
В обычной ситуации первые люди, участвующие в подготовке к
Глава концертного агентства NCA Михаил Шурыгин:
— Все оборудование Rammstein привозит с собой. Мы обеспечиваем персонал. За трое суток начинается монтаж оборудования. Обычно все работы после мероприятий подобного масштаба заканчиваются спустя сутки после окончания концерта. Возможность проведения концерта в другое время не рассматривается. У Rammstein тур. Они приезжают в Петербург из Москвы. А уже 6 августа у группы концерт в Риге. Здесь полностью готовый сценический сет — 75 траков оборудования, сотни людей, которые занимаются обслуживанием техники. Все это путешествует по земле, так что логистически все просчитано таким образом, что любой перенос и сдвиг невозможен. Возможна только отмена. Но вариант с отменой мы не рассматриваем. Мероприятие состоится.
— «Ленинград» на «Газпром Арене» в прошлом году играл во время, когда стадион пустовал. В этом году концерт будет в перерыв на сборные. Была ли возможность изначально договориться с Rammstein, скажем, на начало сентября, когда на стадионе гарантированно не будет никаких мероприятий?
— Нет, таких мыслей не было. Когда появляется информация от
— Столь короткий период между мероприятиями может создать «Зениту» проблемы в подготовке матча, учитывая масштабы концерта и предыгровые мероприятия клуба?
— Есть условия удобные, а есть неудобные. Есть процессы, которые могут проходить параллельно. Например, подготовка к