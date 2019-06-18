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20:48 (мск), источник: Sport24

«Зенит» и «Краснодар» сыграют через 23 часа после концерта Rammstein. Объясняем, почему это проблема

На «Газпром Арене» пытаются сделать невозможное.

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Источник: РИА "Новости"

Что случилось?

Российская Премьер-лига опубликовала даты и время первых восьми туров нового сезона. 3 августа в 21:30 на «Газпром Арене» встретятся «Зенит» и «Краснодар». За день до матча на петербургском стадионе состоится концерт легендарной немецкой группы Rammstein.

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Это плохо?

Для «Краснодара» хорошо. Потому что команда получит дополнительный день на восстановление перед стартом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. А вот «Зенит» ждут дополнительные сложности, чем в клубе очень недовольны.

Почему «Зенит» против?

Руководство сине-бело-голубых просило Лигу учитывать график концертов на стадионе при составлении календаря. И не ставить домашние матчи сразу после них. Это подтвердил и глава РПЛ Сергей Прядкин в день презентации календаря.

Некоторые пожелания клубов, например «Зенита», касались и концертов. Праздники старались учесть. Все учли!
Сергей Прядкин, президент РПЛ

У Лиги было пять вариантов календаря на новый сезон. Но выбран был именно тот, который не учел главного пожелания чемпионов.

В итоге с момента окончания концерта до стартового свистка матча «Зенит» — «Краснодар» останется 23 часа в лучшем случае. В том что матч состоится, нет никаких сомнений, но для «Зенита» подобный график будет означать дополнительные работы и, как следствие, дополнительные расходы.

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Единственное, за что бояться не стоит — это поле. На время концерта его выкатят за пределы стадиона и следить за газоном будут вне чаши. Для того, чтобы вернуть его на место после концерта будет достаточно от 50 минут до полутора часов. Так что повторения истории, в которую попал московский «Спартак» после выступления «Ленинграда», не будет.

Работы внутри чаши проводить будет затруднительно из-за демонтажа сцены и и других концертных конструкций. А этих работ будет немало:

  • подготовка подтрибунных помещений;
  • установка нескольких рядов рекламных щитов;
  • монтаж конструкций для основного вещателя;
  • установка коммуникаций систем связи для стадиона и основного вещателя.

Также возникнут проблемы с подготовкой к фан-променаду. На матч с «Краснодаром» он будет расширенным. То есть будет задействовано больше партнеров, больше конструкций, больше людей.

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В обычной ситуации первые люди, участвующие в подготовке к фан-променаду, заходят на арену за сутки до начала матча — примерно 500 человек. Сейчас такой возможности не будет: начать какие бы то ни было работы до окончания концерта окажется проблематично. Плюс, учитывая аврал, с которым «Зениту» предстоит столкнутсья, стандарных сил уже не хватит. Клуб планирует нанять около 1000 человек персонала, и работа будет вестись без перерывов на обед и сон. Только так будет реально что-то успеть.

Что говорят организаторы концерта?

Глава концертного агентства NCA Михаил Шурыгин:

— Все оборудование Rammstein привозит с собой. Мы обеспечиваем персонал. За трое суток начинается монтаж оборудования. Обычно все работы после мероприятий подобного масштаба заканчиваются спустя сутки после окончания концерта. Возможность проведения концерта в другое время не рассматривается. У Rammstein тур. Они приезжают в Петербург из Москвы. А уже 6 августа у группы концерт в Риге. Здесь полностью готовый сценический сет — 75 траков оборудования, сотни людей, которые занимаются обслуживанием техники. Все это путешествует по земле, так что логистически все просчитано таким образом, что любой перенос и сдвиг невозможен. Возможна только отмена. Но вариант с отменой мы не рассматриваем. Мероприятие состоится.

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— «Ленинград» на «Газпром Арене» в прошлом году играл во время, когда стадион пустовал. В этом году концерт будет в перерыв на сборные. Была ли возможность изначально договориться с Rammstein, скажем, на начало сентября, когда на стадионе гарантированно не будет никаких мероприятий?

— Нет, таких мыслей не было. Когда появляется информация от какого-либо артиста о датах выступления, мы связываемся с «Зенитом», со стадионом, делаем запрос и получаем подтверждение. Данная дата была подтверждена более полугода назад. И никаких сомнений в том, что мы можем провести мероприятие, не было. РПЛ составил календарь только сейчас. И не учел, насколько мне известно, пожелания «Зенита», забыл про какие-то нюансы. Арена вправе использоваться не только для спортивных мероприятий, но для любых других видов деятельности. Естественно, «Зенит» заинтересован в развитии крупных международных проектов, которым является выступление группы Rammstein. И все билеты на концерт уже проданы.

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— Столь короткий период между мероприятиями может создать «Зениту» проблемы в подготовке матча, учитывая масштабы концерта и предыгровые мероприятия клуба?

— Есть условия удобные, а есть неудобные. Есть процессы, которые могут проходить параллельно. Например, подготовка к фан-променаду. Только сама арена не может быть задействована, потому что демонтаж происходит непосредственно на ней. Мы находимся в постоянном контакте и с менеджментом «Зенита», и с менеджментом стадиона. И обсуждаем все возможные опции. У нас есть полное взаимопонимание.

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