Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов победил клуб российской премьер-лиги
Румынский ЧФР из Клужа победил «Оренбург» из российской
Румынский ЧФР из Клужа победил «Оренбург» из российской
Игра завершилась со счетом 1:0, а решающий гол на 33-й минуте забил хорватский полузащитник Дамьян Джокович. Эта игра стала для чемпионов Румынии первой в межсезонье.
В рамках сбора в Австрии ЧФР проведет еще четыре матча: 22 июня соперником станет «Црвена Звездой», 26-го — хорватский «Осиек», а 28-го и 29-го — чешские «Млада-Болеслав» и «Спарта» соответственно.
Напомним, ЧФР в июле станет соперником «Астаны» по первому отборочному раунду Лиги чемпионов. Ранее в румынской команде заявили, что хотели другого оппонента. Результаты жеребьевки также прокомментировали главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.