Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов победил клуб российской премьер-лиги

Источник: fanatik.ro

Игра завершилась со счетом 1:0, а решающий гол на 33-й минуте забил хорватский полузащитник Дамьян Джокович. Эта игра стала для чемпионов Румынии первой в межсезонье.

В рамках сбора в Австрии ЧФР проведет еще четыре матча: 22 июня соперником станет «Црвена Звездой», 26-го — хорватский «Осиек», а 28-го и 29-го — чешские «Млада-Болеслав» и «Спарта» соответственно.