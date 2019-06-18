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21:27 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов победил клуб российской премьер-лиги

Румынский ЧФР из Клужа победил «Оренбург» из российской премьер-лиги в товарищеском матче на сборах в Австрии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: fanatik.ro

Игра завершилась со счетом 1:0, а решающий гол на 33-й минуте забил хорватский полузащитник Дамьян Джокович. Эта игра стала для чемпионов Румынии первой в межсезонье.

В рамках сбора в Австрии ЧФР проведет еще четыре матча: 22 июня соперником станет «Црвена Звездой», 26-го — хорватский «Осиек», а 28-го и 29-го — чешские «Млада-Болеслав» и «Спарта» соответственно.

Напомним, ЧФР в июле станет соперником «Астаны» по первому отборочному раунду Лиги чемпионов. Ранее в румынской команде заявили, что хотели другого оппонента. Результаты жеребьевки также прокомментировали главный тренер «Астаны» Роман Григорчук и исполнительный директор клуба Пол Эшуорт.

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