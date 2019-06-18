Глушаков уходит из «Спартака» за 100 миллионов
По данным «СЭ», в ближайшее время официально объявят о том, что капитан «Спартака» разрывает контракт с
По данным «СЭ», в ближайшее время официально объявят о том, что капитан «Спартака» разрывает контракт с
Судя по всему, история Дениса Глушакова в «Спартаке»
Вместе с ним в «Сочи» может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров — в его случае «Спартак» также рассматривает возможность расставания по обоюдному согласию сторон с выплатой половины оставшейся зарплаты за год (сумма будет меньше, чем у Глушакова, но не существенно). При этом у ветерана есть и другой вариант — с «Крыльями Советов».
Что касается приобретений, то москвичи, по нашей информации, очень близки к покупке 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе. Стороны договорились обо всех основных условиях перехода — остаются незначительные детали.
Правами на аргентинца владеет «Рома», но последний год футболист провел в Греции — в АЕК. Ранее итальянцы отдавали его в аренду в «Лилль» и «Гранаду», а приобрели в 2016 году у «Ньюэллс Бойс». Сумма компенсации римлянам составит порядка 7−8 миллионов евро. В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 голевые передачи.
Грядущий трансфер форварда при этом не означает, что «Спартак» точно покинет 28-летний нападающий Зе Луиш. Во вторник мы связались с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и задали вопрос про ситуацию с Зе.
— Как прокомментируете ход переговоров по африканцу с «Порту», о которых активно сообщают португальские СМИ?
— В настоящий момент у нас по Зе нет ни одного официального запроса ни от одного клуба.
— В таком случае, насколько вероятна продажа?
— Если появится хорошее предложение, готовы его рассмотреть.