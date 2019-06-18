Глушаков уходит из «Спартака» за 100 миллионов

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Судя по всему, история Дениса Глушакова в «Спартаке» вот-вот завершится. 32-летний футболист подпишет соглашение с ФК «Сочи» в качестве свободного агента. Как мы уже сообщали, «Спартак», который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с ним, выплатив половину зарплаты, которая причитается по договору — а он действует до июня 2020-го. Оклад Глушакова без учета бонусов составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Соответственно, сумма выплаты составит около 1,35 миллиона евро (около 100 миллионов рублей). Напомним, что колоссальный по нынешним меркам контракт полузащитник получил два года назад фактически в награду за чемпионство-2017. Очевидно, что в «Сочи» он будет получать совершенно другие деньги.

Вместе с ним в «Сочи» может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров — в его случае «Спартак» также рассматривает возможность расставания по обоюдному согласию сторон с выплатой половины оставшейся зарплаты за год (сумма будет меньше, чем у Глушакова, но не существенно). При этом у ветерана есть и другой вариант — с «Крыльями Советов».

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Что касается приобретений, то москвичи, по нашей информации, очень близки к покупке 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе. Стороны договорились обо всех основных условиях перехода — остаются незначительные детали.

Правами на аргентинца владеет «Рома», но последний год футболист провел в Греции — в АЕК. Ранее итальянцы отдавали его в аренду в «Лилль» и «Гранаду», а приобрели в 2016 году у «Ньюэллс Бойс». Сумма компенсации римлянам составит порядка 7−8 миллионов евро. В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Грядущий трансфер форварда при этом не означает, что «Спартак» точно покинет 28-летний нападающий Зе Луиш. Во вторник мы связались с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и задали вопрос про ситуацию с Зе.

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— Как прокомментируете ход переговоров по африканцу с «Порту», о которых активно сообщают португальские СМИ?

— В настоящий момент у нас по Зе нет ни одного официального запроса ни от одного клуба.

— В таком случае, насколько вероятна продажа?

— Если появится хорошее предложение, готовы его рассмотреть.