Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Футбол. Сборные
18:30
ЮАР
Ангола
Все события
18 июня, источник: Спорт-Экспресс

Глушаков уходит из «Спартака» за 100 миллионов

По данным «СЭ», в ближайшее время официально объявят о том, что капитан «Спартака» разрывает контракт с красно-белыми. Его новым клубом, с высокой долей вероятности, станет новичок РПЛ «Сочи».

Наверх
Спорт-Экспресс
1/16
Спорт-Экспресс
2/16
Спорт-Экспресс
3/16
Спорт-Экспресс
4/16
Спорт-Экспресс
5/16
Алексей Иванов
6/16
Спорт-Экспресс
7/16
Спорт-Экспресс
8/16
Спорт-Экспресс
9/16
Алексей Иванов
10/16
Алексей Иванов
11/16
Спорт-Экспресс
12/16
Спорт-Экспресс
13/16
Спорт-Экспресс
14/16
Спорт-Экспресс
15/16
Спорт-Экспресс
16/16

Судя по всему, история Дениса Глушакова в «Спартаке» вот-вот завершится. 32-летний футболист подпишет соглашение с ФК «Сочи» в качестве свободного агента. Как мы уже сообщали, «Спартак», который пока владеет правами на хавбека, намерен прекратить трудовые отношения с ним, выплатив половину зарплаты, которая причитается по договору — а он действует до июня 2020-го. Оклад Глушакова без учета бонусов составляет порядка 2,7 миллионов евро в год. Соответственно, сумма выплаты составит около 1,35 миллиона евро (около 100 миллионов рублей). Напомним, что колоссальный по нынешним меркам контракт полузащитник получил два года назад фактически в награду за чемпионство-2017. Очевидно, что в «Сочи» он будет получать совершенно другие деньги.

Вместе с ним в «Сочи» может оказаться и 32-летний защитник Дмитрий Комбаров — в его случае «Спартак» также рассматривает возможность расставания по обоюдному согласию сторон с выплатой половины оставшейся зарплаты за год (сумма будет меньше, чем у Глушакова, но не существенно). При этом у ветерана есть и другой вариант — с «Крыльями Советов».

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается приобретений, то москвичи, по нашей информации, очень близки к покупке 22-летнего нападающего Эсекиэля Понсе. Стороны договорились обо всех основных условиях перехода — остаются незначительные детали.

Правами на аргентинца владеет «Рома», но последний год футболист провел в Греции — в АЕК. Ранее итальянцы отдавали его в аренду в «Лилль» и «Гранаду», а приобрели в 2016 году у «Ньюэллс Бойс». Сумма компенсации римлянам составит порядка 7−8 миллионов евро. В минувшем сезоне Понсе провел 43 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 4 голевые передачи.

Грядущий трансфер форварда при этом не означает, что «Спартак» точно покинет 28-летний нападающий Зе Луиш. Во вторник мы связались с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном и задали вопрос про ситуацию с Зе.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Как прокомментируете ход переговоров по африканцу с «Порту», о которых активно сообщают португальские СМИ?

— В настоящий момент у нас по Зе нет ни одного официального запроса ни от одного клуба.

— В таком случае, насколько вероятна продажа?

— Если появится хорошее предложение, готовы его рассмотреть.

Читайте также:

Глушаков останется, Комбаров уйдет? Live по главным трансферам лета
Во время загрузки произошла ошибка.
17 июня© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Почему дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник
Шарапова вернулась в теннис спустя полгода и сразу победила
«Зенит» примет «Краснодар» спустя сутки после концерта Rammstein
ФСИН раскрыла подробности этапирования Кокорина и Мамаева
Corriere della sera: «Милан» намерен отказаться от участия в ЛЕ
Игрок ЦСКА забил на Евро U21, но его команда проиграла Румынии
Степанова назвала Загитову ребенком в сравнении с Медведевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь