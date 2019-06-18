«Краснодар» не смог договориться с «Фейеноордом» о трансфере хавбека Вильены
«Краснодар» не сумел договориться с «Фейеноордом» о трансфере полузащитника Тонни Вильены, сообщает RTV Rijnmond.
«Краснодар» не сумел договориться с «Фейеноордом» о трансфере полузащитника Тонни Вильены, сообщает RTV Rijnmond.
По информации источника, 24-летний нидерландский футболист был готов перейти в «Краснодар» и достиг договорённости о личном контракте с российской командой, однако клубы не смогли согласовать стоимость трансфера. Действующий контракт Вильены с «Фейеноордом» истекает в 2020 году.
Вильена выступает в составе «Фейеноорда» с 2012 года.
«Краснодар» занял 3-е место в турнирной таблице Российской