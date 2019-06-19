ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Алжира

В завершившемся сезоне Найджи сыграл на клубном уровне 33 матча. На счету футболиста 21 забитый мяч и семь результативных передач. Закария является лучшим бомбардиром первенства Алжира. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 1 млн.

Футболист дебютировал за свою национальную команду 22 марта 2019 года в Бакау в матче квалификации Кубка Африканских наций со сборной Гамбии (1:1). Форвард вышел на замену на 67-й минуте и не смог отличиться результативными действиями.