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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата Алжира

Как стало известно «Чемпионату», нападающий сборной Алжира и ФК «Параду» Закария Найджи может продолжить карьеру в ЦСКА.

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Московский клуб сделал предложение о приобретении 24-летнего футболиста за € 2 млн.

В завершившемся сезоне Найджи сыграл на клубном уровне 33 матча. На счету футболиста 21 забитый мяч и семь результативных передач. Закария является лучшим бомбардиром первенства Алжира. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 1 млн.

Футболист дебютировал за свою национальную команду 22 марта 2019 года в Бакау в матче квалификации Кубка Африканских наций со сборной Гамбии (1:1). Форвард вышел на замену на 67-й минуте и не смог отличиться результативными действиями.

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