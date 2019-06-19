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11:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Порту» увеличит предложение по покупке футболиста «Спартака» Зе Луиша до €12 млн

ТАСС, 19 июня. Португальский футбольный клуб «Порту» в ближайшие дни намерен увеличить сумму предложения за нападающего московского «Спартака» Зе Луиша до €12 млн. Об этом в среду сообщила газета Record.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Спартак» ранее отклонил первое предложение «Порту» в размере €8 млн. Как сообщала газета A Bola, 28-летний футболист уже договорился с португальским клубом о четырехлетнем контракте с зарплатой €100 тыс. в месяц.

Зе Луиш перешел в «Спартак» летом 2015 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года. За красно-белых футболист провел 109 матчей во всех турнирах, забив 35 мячей и отдав 25 голевых передач. В составе московского клуба нападающий стал чемпионом России сезона-2016/17, бронзовым призером турнира (2017/18) и обладателем Суперкубка России — 2017.

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