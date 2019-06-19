Межсезонье надоело. Что происходит в топ-клубах РПЛ
Российские клубы выходят из отпусков. Рассказываем о том, в каком состоянии сейчас гранды.
Российские клубы выходят из отпусков. Рассказываем о том, в каком состоянии сейчас гранды.
«Зенит» вышел из отпуска раньше многих — 14 июня, чемпионы тренируются уже несколько дней. Первые занятия прошли на базе в Удельной, а 18-го, во вторник, команда улетела в Австрию, где проведет 11 дней.
В товарищеском турнире, организованном ТВ и букмекерами, на этот раз петербуржцы участия не примут — в отличие от январского в Катаре. Несмотря на то, что
21 июня чемпионы России сыграют с «Ваккером» из Инсбрука, 25-го — с болгарским «Левски». А 29-го команда Сергея Семака проведет два спарринга подряд. В первом петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором — с белградской «Црвеной Звездой».
На трансферном рынке «Зенит» пока не слишком активен. Сделки по приобретению правого защитника вместо ушедшего на тренерскую работу Анюкова и на противоположный край обороны, а также разыгрывающего хавбека готовятся в тишине. В первую очередь надо договориться о расставании с Клаудио Маркизио. А заодно посмотреть, сможет ли себя проявить нападающий Лука Джорджевич, который вернулся из аренды.
Команда Юрия Семина отдыхает дольше конкурентов. Во вторник железнодорожники прошли медосмотр, а полноценные тренировки начнутся уже в Австрии — туда «Локо» отправился сегодня. Сборы пройдут в местечке Бад Кляйнкирххайм рядом с Филлахом и продлятся две недели — до 4 июля. Уже 6-го «Локомотиву» играть с «Зенитом» за Суперкубок в Москве.
Обстановка вокруг клуба спокойная, расставание с Игорем Денисовым прошло мирно. Другие возрастные футболисты, чьи контракты закончились, тоже ушли без скандала — Тарасов, Касаев, Игнатьев, Михалик. Омоложение состава продолжится и приобретениями на вход. Но теперь есть четкая установка — это должны были люди до 25−27 лет.
— Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история, — говорил в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.
Подписание 25-летнего Живоглядова из «Уфы» в этом смысле кажется перспективной инвестицией.
Отпуск у «Краснодара» получился коротким. Уже 10 июня команда собралась на своей базе в Четуке. И сегодня «быки» завершат первый сбор товарищеским матчем с «Чайкой», которая завоевала путевку в ФНЛ, но рискует ее потерять
Затем «Краснодар» получит два дня выходных, потом будут еще два тренировочных дня на своей базе, а затем команда стартует в Австрию, где участвует в предсезонном турнире наряду с ЦСКА, «Спартак» и «Ростовом».
На рынке «Краснодар» так же бодр, как и на тренировках. «Быки» не ждут августа и сразу взялись за дело. Еще перед отпуском клуб торжественно проводил Шарля Каборе и Маурисио Перейру, а затем совершил три интересных хода — взял универсального Камболова из «Рубина» (29 лет), 23-летнего бразильского полузащитника Кайо из португальской «Санта-Клары» и 24-летнего марокканского хавбека с датским паспортом Намли из голландского «Зволле».
Вероятно, последуют и другие приобретения —
То, что ЦСКА решил участвовать в предсезонном турнире — крутая история. Благодаря только одному дерби со «Спартаком» вся эта затея имеет смысл. Раньше армейцы такого сторонились, а вот теперь в деле.
— Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы, — объяснил решение главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко официальному сайту армейцев. — Сейчас турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть — может быть,
Армейцы вышли из отпуска примерно в те же сроки, что и «Спартак». Сейчас команда проводит двухразовые тренировки в Ватутинках. В таком режиме работа продолжится вплоть до 25 июня, когда запланирован вылет в Австрию.
В трансферных делах у ЦСКА всегда особый подход. Клуб давно не тратит баснословные суммы на новичков, а тут еще предстоит сезон без Лиги чемпионов с ее доходами. Поэтому сейчас приоритетная задача — удержать тех, кто есть (Влашич и Бекао), и уже потом думать о
Но — в другую часть страны, в местечко Лойперсдорф недалеко от Граца. В 50 километрах от места базирования «Спартака» пройдет предсезонный турнир. 26 июня команда Олега Кононова сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».
Трансферной информации вокруг
Надо расстаться на тех или иных условиях с Глушаковым, Комбаровым, Ташаевым, Мельгарехо, Ханни, Зе Луишем и, возможно, отдать в аренду Селихова. Хорошие деньги реально выручить только за Зе, кандидат на покупку форварда — «Порту».
Взамен «Спартак» берет 22-летнего аргентинца Понсе из греческого АЕК. Потратить на форварда планируется примерно половину денег, вырученных за Зе Луиша.
Другая трансферная цель — центральный полузащитник с хорошим пасом (приоритетным вариантом считался 26-летний Ханс Ванакен из «Брюгге»).
Также сохраняется интерес к вратарям — Гильерме (за него выступает генеральный директор Томас Цорн) и Левашову из Тулы (кандидат Кононова).
В любом случае очевидно, что обновление состава в «Спартаке» будет идти все лето.
По планам — динамовцы с 11 июня работают в австрийском Лойперсдорфе (туда же приедет «Спартак»), и уже успели разгромить в контрольном матче команду из третьего словенского дивизиона «Дравоград» (11:0). В общем, процесс идет весело.