Межсезонье надоело. Что происходит в топ-клубах РПЛ

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»: найти крайнего

«Зенит» вышел из отпуска раньше многих — 14 июня, чемпионы тренируются уже несколько дней. Первые занятия прошли на базе в Удельной, а 18-го, во вторник, команда улетела в Австрию, где проведет 11 дней.

В товарищеском турнире, организованном ТВ и букмекерами, на этот раз петербуржцы участия не примут — в отличие от январского в Катаре. Несмотря на то, что сине-бело-голубые тоже базируются в Австрии, они действуют по своей программе.

21 июня чемпионы России сыграют с «Ваккером» из Инсбрука, 25-го — с болгарским «Левски». А 29-го команда Сергея Семака проведет два спарринга подряд. В первом петербуржцы встретятся с венгерским «Гонведом» из Будапешта, во втором — с белградской «Црвеной Звездой».

На трансферном рынке «Зенит» пока не слишком активен. Сделки по приобретению правого защитника вместо ушедшего на тренерскую работу Анюкова и на противоположный край обороны, а также разыгрывающего хавбека готовятся в тишине. В первую очередь надо договориться о расставании с Клаудио Маркизио. А заодно посмотреть, сможет ли себя проявить нападающий Лука Джорджевич, который вернулся из аренды.

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«Локомотив»: курс на молодежь

Команда Юрия Семина отдыхает дольше конкурентов. Во вторник железнодорожники прошли медосмотр, а полноценные тренировки начнутся уже в Австрии — туда «Локо» отправился сегодня. Сборы пройдут в местечке Бад Кляйнкирххайм рядом с Филлахом и продлятся две недели — до 4 июля. Уже 6-го «Локомотиву» играть с «Зенитом» за Суперкубок в Москве.

Обстановка вокруг клуба спокойная, расставание с Игорем Денисовым прошло мирно. Другие возрастные футболисты, чьи контракты закончились, тоже ушли без скандала — Тарасов, Касаев, Игнатьев, Михалик. Омоложение состава продолжится и приобретениями на вход. Но теперь есть четкая установка — это должны были люди до 25−27 лет.

— Мы хотим не только решать чисто спортивные вопросы, но и бизнесовые. А это предполагает, что если у приобретаемого футболиста контракт с нашим клубом будет последним, то это не до конца корректная история, — говорил в интервью «СЭ» председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.

Подписание 25-летнего Живоглядова из «Уфы» в этом смысле кажется перспективной инвестицией.

«Краснодар»: самый быстрый

Отпуск у «Краснодара» получился коротким. Уже 10 июня команда собралась на своей базе в Четуке. И сегодня «быки» завершат первый сбор товарищеским матчем с «Чайкой», которая завоевала путевку в ФНЛ, но рискует ее потерять из-за продолжающегося расследования о договорном характере матча с «Черноморцем». Что ж, такая вот поддержка одного частного клуба от другого — это интересно.

Затем «Краснодар» получит два дня выходных, потом будут еще два тренировочных дня на своей базе, а затем команда стартует в Австрию, где участвует в предсезонном турнире наряду с ЦСКА, «Спартак» и «Ростовом».

На рынке «Краснодар» так же бодр, как и на тренировках. «Быки» не ждут августа и сразу взялись за дело. Еще перед отпуском клуб торжественно проводил Шарля Каборе и Маурисио Перейру, а затем совершил три интересных хода — взял универсального Камболова из «Рубина» (29 лет), 23-летнего бразильского полузащитника Кайо из португальской «Санта-Клары» и 24-летнего марокканского хавбека с датским паспортом Намли из голландского «Зволле».

Вероятно, последуют и другие приобретения — все-таки «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов и летом команде предстоит сложный отбор.

ЦСКА: удержать Влашича и Бекао

То, что ЦСКА решил участвовать в предсезонном турнире — крутая история. Благодаря только одному дерби со «Спартаком» вся эта затея имеет смысл. Раньше армейцы такого сторонились, а вот теперь в деле.

— Если говорить о Катаре, в который мы не поехали, там была другая ситуация: нам не хотелось уезжать из Испании, где в Кампоаморе у нас очень хорошие условия для работы, — объяснил решение главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко официальному сайту армейцев. — Сейчас турнир проводится в Австрии в те сроки, когда нам нужно играть — может быть, плюс-минус один день, но это не столь принципиально.

Армейцы вышли из отпуска примерно в те же сроки, что и «Спартак». Сейчас команда проводит двухразовые тренировки в Ватутинках. В таком режиме работа продолжится вплоть до 25 июня, когда запланирован вылет в Австрию.

В трансферных делах у ЦСКА всегда особый подход. Клуб давно не тратит баснословные суммы на новичков, а тут еще предстоит сезон без Лиги чемпионов с ее доходами. Поэтому сейчас приоритетная задача — удержать тех, кто есть (Влашич и Бекао), и уже потом думать о каком-то усилении. Очевидно, речь тоже пойдет об арендах. Или о рискованном подписании кого-то молодого со скрытыми талантами. Вдруг выстрелит?

«Спартак»: избавиться от балласта.

Красно-белые прошли медосмотр в минувшую субботу и сейчас тренируются в Тарасовке по два раза в день. «Спартак» будет работать там до пятницы, 21 июня, 22-го проведет товарищеский матч с «Сочи», а затем после одного выходного, как и «Зенит», полетит в Австрию.

Но — в другую часть страны, в местечко Лойперсдорф недалеко от Граца. В 50 километрах от места базирования «Спартака» пройдет предсезонный турнир. 26 июня команда Олега Кононова сыграет с «Ростовом», 30 июня — с ЦСКА, а 4 июля — с «Краснодаром».

Трансферной информации вокруг красно-белых много. До реальных покупок и продаж, однако, дело пока что не доходило. Работы у нового руководства много.

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Надо расстаться на тех или иных условиях с Глушаковым, Комбаровым, Ташаевым, Мельгарехо, Ханни, Зе Луишем и, возможно, отдать в аренду Селихова. Хорошие деньги реально выручить только за Зе, кандидат на покупку форварда — «Порту».

Взамен «Спартак» берет 22-летнего аргентинца Понсе из греческого АЕК. Потратить на форварда планируется примерно половину денег, вырученных за Зе Луиша.

Другая трансферная цель — центральный полузащитник с хорошим пасом (приоритетным вариантом считался 26-летний Ханс Ванакен из «Брюгге»).

Также сохраняется интерес к вратарям — Гильерме (за него выступает генеральный директор Томас Цорн) и Левашову из Тулы (кандидат Кононова).

В любом случае очевидно, что обновление состава в «Спартаке» будет идти все лето.

«Динамо»: весело и щедро

Бело-голубых сложно назвать топ-клубом, но все-таки перемены в руководстве клуба и трансферная активность, не исключено, вернут клуб в число претендентов на высокие места. Хотя пока что новички видятся темными лошадками. Клуб потратил 5,5 миллионов евро на польского полузащитника Шиманьского (20 лет), взял защитника Игоря Калинина из «Рубина» (23 года) и купил 27-летнего защитника Плиева у «Ахмата». Много слухов вокруг возможных приобретений — называют Нойштедтера, Паршивлюка и даже Смолова.