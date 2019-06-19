Роберто Карлос рассказал, что нужно сделать, чтобы спасти «Анжи»
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, выступавший за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.
«Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении. Ему необходима помощь от человека, который
Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию? Нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, и падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это произойдёт, и махачкалинцы вернутся в Российскую