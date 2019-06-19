«Ростов» представил форму на сезон-2019/20

Домашний и гостевой комплекты будут традиционно для донского клуба жёлтыми и синими, а резервная форма выполнена в белом цвете. Вратарь будет выступать в серой форме.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» ростовской команды.

«Ростов» набрал 41 очко и финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».