Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

Ордец заключил с «Динамо» контракт на три года.

В сезоне-2018/19 футболист сыграл два матча за «Шахтер». 26-летний защитник является двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины. В сборной Украины провел 12 матчей и забил один гол.