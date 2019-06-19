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12:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого «Шахтера» в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ордец заключил с «Динамо» контракт на три года.

В сезоне-2018/19 футболист сыграл два матча за «Шахтер». 26-летний защитник является двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины. В сборной Украины провел 12 матчей и забил один гол.

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