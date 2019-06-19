Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого «Шахтера» в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого «Шахтера» в московское «Динамо», сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба.
Ордец заключил с «Динамо» контракт на три года.
В сезоне-2018/19 футболист сыграл два матча за «Шахтер». 26-летний защитник является двукратным чемпионом Украины, трехкратным обладателем Кубка Украины. В сборной Украины провел 12 матчей и забил один гол.