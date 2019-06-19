Глушаков покинул футбольный клуб «Спартак»
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает
Глушаков был выведен из основного состава клуба 18 сентября прошлого года
Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» в 2013 году. Всего за «Спартак» полузащитник провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач. В составе
В прошедшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России. В следующем сезоне