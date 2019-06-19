Глушаков покинул футбольный клуб «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Глушаков был выведен из основного состава клуба 18 сентября прошлого года из-за конфликта с занимавшим тогда пост главного тренера команды Массимо Каррерой. После увольнения итальянского специалиста 23 октября он вернулся к тренировкам с основой.

Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» в 2013 году. Всего за «Спартак» полузащитник провел 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 голевых передач. В составе красно-белых он становился чемпионом России (2017) и бронзовым призером турнира (2018), а также обладателем Суперкубка России (2017).