«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип
«Спартак» посвятил полузащитнику Денису Глушакову, который официально покинул клуб, видеоклип в социальной сети YouTube.
«Спартак» посвятил полузащитнику Денису Глушакову, который официально покинул клуб, видеоклип в социальной сети YouTube.
Сегодня столичный клуб объявил об уходе Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской