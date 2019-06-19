Текущие события
Футбол. Сборные
18:30
ЮАР
Ангола
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
14:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип

«Спартак» посвятил полузащитнику Денису Глушакову, который официально покинул клуб, видеоклип в социальной сети YouTube.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня столичный клуб объявил об уходе Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны с 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Межсезонье надоело. Что происходит в топ-клубах РПЛ
Допинговый Чернобыль. В Чувашии беда, но чиновники не верят
Неймар — президенту «ПСЖ»: Я больше не желаю здесь играть
СКА избавился от лучшего защитника-бомбардира. Он едет к Знарку
ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь