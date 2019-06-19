«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип

Сегодня столичный клуб объявил об уходе Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны с 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.