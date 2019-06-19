Мостовой: Глушаков может заиграть в любой команде РПЛ

Источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» в среду расторг контракт с 32-летним Глушаковым. Полузащитник в прошедшем сезоне провел за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Также на его счету четыре матча и один гол в молодежном первенстве России.

«Глушаков может заиграть в любой команде Российской премьер-лиги. В нашем чемпионате можно выступать до 40 лет, если держишь себя в форме. У нас есть пример Игнашевича, который играл за сборную и был лучшим защитником на чемпионате мира. Он и сейчас мог бы выступать за ЦСКА», — заявил Мостовой по телефону.

«Хорошо, что “Спартак” и Глушаков нашли обоюдное решение. Не нам решать, правильное оно или нет. Теперь Денис может спокойно уйти в другую команду и продолжить играть. Лучше расстаться спокойно и по-хорошему», — отметил Мостовой.

В сентябре возглавлявший тогда «Спартак» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее «Фратрия» заявила, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки фанатов.