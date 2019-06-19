«Я ухожу ради «Спартака»: Глушаков обратился к болельщикам
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболист Денис Глушаков заявил, что уходит из московского «Спартака» ради клуба, но мечтает вернуться в команду.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Футболист Денис Глушаков заявил, что уходит из московского «Спартака» ради клуба, но мечтает вернуться в команду.
«Спартак» в среду объявил, что расторг контракт с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
«Моя мечта — вернуться в “Спартак”, тренером, менеджером, может быть, игроком. Я вас всех (болельщиков) люблю, спасибо за поддержку, спасибо, что были все годы с командой. Я ухожу ради “Спартака”, я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее “Спартак”, чем что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол, не знаю, в какой команде. Но это будет лучше всего для нас обоих. Хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб, сотрудников базы, руководство клуба. Мне не стыдно ни за что», — заявил Глушаков на видео в своем аккаунте в Instagram.
В сентябре возглавлявший тогда «Спартак» Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки итальянского тренера оба игрока вернулись к тренировкам с первой командой. Тогда же объединение болельщиков «Фратрия» выступило с требованием отстранить Глушакова от работы с первой командой. Позднее «Фратрия» заявила, что Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслуживает поддержки фанатов.
Активные болельщики во время матчей скандировали оскорбительные кричалки в адрес Глушакова и призывали футболиста снять капитанскую повязку и покинуть клуб.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 года, куда он перешел из московского «Локомотива». В составе «красно-белых» 32-летний полузащитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России.