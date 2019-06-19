«Я ухожу ради «Спартака»: Глушаков обратился к болельщикам

«Моя мечта — вернуться в “Спартак”, тренером, менеджером, может быть, игроком. Я вас всех (болельщиков) люблю, спасибо за поддержку, спасибо, что были все годы с командой. Я ухожу ради “Спартака”, я понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду, для меня важнее “Спартак”, чем что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол, не знаю, в какой команде. Но это будет лучше всего для нас обоих. Хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб, сотрудников базы, руководство клуба. Мне не стыдно ни за что», — заявил Глушаков на видео в своем аккаунте в Instagram.