ЦСКА выкупил трансфер Влашича
ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за армейцев на правах аренды.
ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за армейцев на правах аренды.
С 21-летним футболистом подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24, сообщает официальный сайт
В прошедшем сезоне Никола принял участие в 31 матче ЦСКА и забил 8 голов, в том числе — победный в ворота «Реала» в «Лужниках» (1:0).