ЦСКА выкупил трансфер Влашича

С 21-летним футболистом подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24, сообщает официальный сайт красно-синих.

В прошедшем сезоне Никола принял участие в 31 матче ЦСКА и забил 8 голов, в том числе — победный в ворота «Реала» в «Лужниках» (1:0).