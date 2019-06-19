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14:40 (мск), источник: Sport24

ЦСКА выкупил трансфер Влашича

ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за армейцев на правах аренды.

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Источник: Sport24

С 21-летним футболистом подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24, сообщает официальный сайт красно-синих.

В прошедшем сезоне Никола принял участие в 31 матче ЦСКА и забил 8 голов, в том числе — победный в ворота «Реала» в «Лужниках» (1:0).

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