ЦСКА намерен завершить переговоры по контракту футболиста Дзагоева до конца недели

Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт 29-летнего Дзагоева с ЦСКА истекает 30 июня. В прошлом сезоне из-за травм полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

«Переговоры на завершающей стадии, — сказал Бабаев. — Думаю, что можно ждать продления. Понятно, что пока нет подписи, говорить об этом преждевременно, но мы верим в Алана, верим в то, что он может принести клубу еще много пользы, наконец восстановится и преодолеет эту черную полосу. Клуб готов идти навстречу и ждать».

«Надеюсь, в течение этой недели мы окончательно договоримся», — добавил гендиректор ЦСКА, не став уточнять, о каком сроке соглашения идет речь.