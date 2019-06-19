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15:14 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА намерен завершить переговоры по контракту футболиста Дзагоева до конца недели

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переговоры между руководством футбольного ЦСКА и полузащитником Аланом Дзагоевым находятся на завершающей стадии, они должны завершиться до конца недели. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт 29-летнего Дзагоева с ЦСКА истекает 30 июня. В прошлом сезоне из-за травм полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

«Переговоры на завершающей стадии, — сказал Бабаев. — Думаю, что можно ждать продления. Понятно, что пока нет подписи, говорить об этом преждевременно, но мы верим в Алана, верим в то, что он может принести клубу еще много пользы, наконец восстановится и преодолеет эту черную полосу. Клуб готов идти навстречу и ждать».

«Надеюсь, в течение этой недели мы окончательно договоримся», — добавил гендиректор ЦСКА, не став уточнять, о каком сроке соглашения идет речь.

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе армейцев он принял участие в 342 матчах, забив 74 мяча и сделав 88 голевых передач. Вместе с командой полузащитник стал трехкратным чемпионом России, а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

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