Боккетти покинет «Спартак» вслед за Глушаковым и Комбаровым

«Сделка по приобретению Зе Луиша по сути состоялась уже, остались формальности. А разговоров о Зе много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся “тусня” начинается в середине августа.



Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По “железным” — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.