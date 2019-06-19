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16:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Боккетти покинет «Спартак» вслед за Глушаковым и Комбаровым

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.

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Источник: РИА "Новости"

«Сделка по приобретению Зе Луиша по сути состоялась уже, остались формальности. А разговоров о Зе много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся “тусня” начинается в середине августа.

Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти — это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По “железным” — это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.

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