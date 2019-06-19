Текущие события
Футбол. Сборные
18:30
ЮАР
Ангола
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
16:12 (мск), источник: Sport24

«Спартак» расторг контракт с Комбаровым

«Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба.

Наверх
Источник: Sport24

32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. За 9 сезонов Дмитрий забил за клуб 27 мячей.

По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Дмитрий неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира — 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В 47 лет легендарный хоккеист Ягр меняет молодых подруг как перчатки
Что иностранцы говорят о ЧМ в России год спустя
Межсезонье надоело. Что происходит в топ-клубах РПЛ
Допинговый Чернобыль. В Чувашии беда, но чиновники не верят
Неймар — президенту «ПСЖ»: Я больше не желаю здесь играть
СКА избавился от лучшего защитника-бомбардира. Он едет к Знарку
«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип
ЦСКА выкупил трансфер Влашича
Тульский «Арсенал» узнал возможного соперника в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь