«Спартак» расторг контракт с Комбаровым
«Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба.
«Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон, сообщает официальный сайт московского клуба.
32-летний футболист выступал за
По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в
Дмитрий неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял
В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.