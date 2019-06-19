«Спартак» расторг контракт с Комбаровым

Источник: Sport24

32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. За 9 сезонов Дмитрий забил за клуб 27 мячей.

По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов.

Дмитрий неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой, представлял красно-белых в составе сборной России в финальных турнирах чемпионата мира — 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.