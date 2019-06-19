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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сёмин отказывается брать новичка «Локомотива» Мурило на сбор в Австрию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказывается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в Бад Кляйнкирххайм, где красно-зелёные будут тренироваться с 20 июня по 4 июля.

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Источник: РИА "Новости"

Мурило в данный момент отсутствует в списке футболистов «Локомотива», которые отправятся в Австрию.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, ещё до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», — цитирует Сёмина Sport24.

Во вторник Мурило подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». Защитник является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.

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