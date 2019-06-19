Главный тренер «Локомотива» Семин не хочет отпускать вратаря Гилерме из клуба

Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт 33-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает в декабре. По сообщениям СМИ, Гилерме пока отказывается продлевать контракт с клубом, поскольку его не устраивают финансовые условия соглашения. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что игрок входит в сферу интересов московского «Спартака».

«Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гилерме», — сказал Семин.

Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.