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18:58 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Локомотива» Семин не хочет отпускать вратаря Гилерме из клуба

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает, что вратарь команды Гилерме продлит контракт с клубом. Об этом Семин заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий контракт 33-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает в декабре. По сообщениям СМИ, Гилерме пока отказывается продлевать контракт с клубом, поскольку его не устраивают финансовые условия соглашения. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что игрок входит в сферу интересов московского «Спартака».

«Как вы думаете, если он является первым номером сборной России, нужен он мне или нет? Конечно, нужен. Посмотрим, как получится, многое зависит и от Гилерме», — сказал Семин.

Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года. В составе клуба он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России.

В ноябре 2015 года бразилец Гилерме получил российское гражданство, что дало ему право выступать за сборную России, за которую он провел восемь матчей.

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