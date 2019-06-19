Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
19:22 (мск), источник: Газета.Ру

«Ни за что не стыдно»: как Глушаков ушел из «Спартака»

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым, а тот попрощался с болельщиками, записав специальное обращение в соцсетях. Вместе с полузащитником клуб покидает его друг и многолетний партнер Дмитрий Комбаров.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

100 млн на дорожку

То, о чем некоторое время говорилось как о неизбежном, свершилось: московский «Спартак» 19 июня объявил о расторжении контракта с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Читайте также
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна

По информации «СЭ», опубликованной накануне, за досрочное прекращения действия договора с клубом футболист получит 100 млн рублей в качестве компенсации.

О том, что принципиальное решение о расставании с игроком было принято на совете директоров красно-белых, сообщалось в конце прошлого сезона. Новый спортивный директор клуба Томас Цорн должен был попытаться продать игрока, а если это сделать не получится, — расторгнуть с ним договор.

Очевидно, что в условиях, когда весь российский футбольный мир понимает неизбежность ухода полузащитника из его действующего клуба, продажа стала фактически невозможной.

Предполагается, что теперь Глушаков продолжит карьеру в вышедшем в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) клубе «Сочи», с которым заключит контракт как свободный агент. Там же может оказаться и его многолетний партнер по «Спартаку» Дмитрий Комбаров, о расставании с которым красно-белые объявили в тот же день несколькими часами позже.

Читайте также
Мостовой: Глушаков может заиграть в любой команде РПЛ

С мечтой о возвращении

После объявления об уходе Глушакова из клуба сам полузащитник в своем инстаграме опубликовал видеообращение к болельщикам, в котором поблагодарил их и руководство за годы, проведенные в красно-белой футболке, в очередной раз признался в любви к клубу и заявил, что мечтает вернуться в «Спартак», причем, возможно, даже еще в качестве футболиста.

«Дорогие болельщики. Приходит время сказать “до свидания”. Не хочу с вами прощаться, так как моя мечта — вернуться обратно в “Спартак”. В качестве тренера, менеджера, не знаю, кем, может и игроком еще вернусь, — начал свое обращение бывший капитан. — Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам большое за поддержку, спасибо, что были все эти годы с командой, с коллективом. Мы праздновали вместе — это были незабываемые минуты, мгновенья чемпионского сезона. Я ухожу ради “Спартака”. Понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. Для меня “Спартак” важнее того, что со мной будет в дальнейшем. Я не пропаду, я буду играть в футбол. Не знаю, где, в какой команде… Но для обеих сторон это будет лучше всего. Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу, за проведенные вместе годы, сотрудников базы, руководство клуба за доверие, за то, что верили в меня, были со мной на одной волне. Все делали для команды, когда я что-то требовал или просил. Мне ни за что не стыдно. Я вас очень сильно люблю. Берегите “Спартак”. Один за всех, все за одного. Красно-белая семья — удачи!».

Во время загрузки произошла ошибка.

История разрыва

В свою очередь «Спартак» попрощался со своим капитаном, опубликовав на клубном канале в Youtube ролик, посвященный самым ярким моментам в игре Глушакова в красно-белой футболке.

Во время загрузки произошла ошибка.

И здесь интересно, что это прощание в корне отличатся от того, как клуб проводил по ходу сезона отправленного в отставку главного тренера Массимо Карреру, в новости о расставании с которым было опубликовано фото стадиона, а не самого специалиста. Не говоря уже о каких-то прощальных роликах.

Именно конфликт Глушакова с Каррерой рассорил игрока с болельщиками, считающими, что именно капитан больше всех виноват в увольнении любимого фанатами специалиста.

Читайте также
«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» в сезоне-2016/17 впервые при Леониде Федуне в качестве владельца клуба и спустя 16 лет после предыдущего титула стал чемпионом России.

Глушаков как раз перед началом того сезона был выбран капитаном и показывал яркий футбол, забив несколько важнейших мячей, включая гол в московском дерби в ворота ЦСКА, а также единственный в матче с пермским «Амкаром» мяч, проведенный Денисом сумасшедшим ударом с линии штрафной на шестой добавленной ко второй половине минуте.

Проблемы начались в следующем сезоне, когда, по мнению болельщиков, капитан снизил требования к себе, а также сдала вся команда. «Спартак» финишировал в чемпионате лишь на третьем месте, в последнем туре пропустив вперед ЦСКА и упустив прямую путевку в Лигу чемпионов.

Кроме того, в полуфинале Кубка России красно-белые потерпели поражение в серии пенальти от «Тосно». Глушаков в том матче вышел на замену на 81-й минуте, не использовал шикарный момент в дополнительное время, а затем не реализовал решающий одиннадцатиметровый.

Летом прошлого года «Спартак» не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив греческому ПАОКу по сумме матчей.

Читайте также
Глушаков откровенно рассказал о конфликте с Каррерой

Уже тогда конфликт между тренером и капитаном имел место, а полыхнуло все, когда актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров выпустил Instagram очередное стихотворение с призывом отправить в отставку Карреру, а Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили под записью лайки.

В итоге итальянский специалист перевел обоих в молодежную команду, где они находились на протяжении месяца, пока Каррера не был уволен.

При Рауле Рианчо и назначенном потом Олеге Кононове Глушаков вернулся в первую команду и даже успел забить пару мячей, отличившись, например, в матче чемпионата с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

Все это время Глушаков подвергался обструкции активных фанатов «Спартака», обвинявших полузащитника заговоре против Карреры и требовавших его ухода из клуба.

На финише сезона Денис утратил место в составе и практически перестал появляться на поле, оставаясь в запасе, а на совете директоров клуба, по информации СМИ, было принято решение о том, что он покинет команду в межсезонье.

Читайте также
«Спартак» расторг контракт с Комбаровым

Поход за трофеями

Несмотря на всю неоднозначность и скандальность последних лет в команде, карьера Глушакова в «Спартаке» получилась достаточно успешной и качественной.

Футболист был куплен летом 2013 года у московского «Локомотива», где был капитаном, за 8 млн евро и заявил, что «перешел за титулами».

Долгое время над этой фразой своего бывшего игрока смеялись фанаты «железнодорожников», так как трофеев Глушаков со «Спартаком» не выигрывал, пока в 2017 году команда ни стала чемпионом, а затем в начале следующего сезона ни выиграла Суперкубок страны, одолев в матче за него как раз «Локо».

За годы в красно-белой футболке Глушаков провел в РПЛ 147 матчей, забив в них 22 гола, на его счету гол в ворота «Севильи» в Лиге чемпионов в, возможно, лучшем матче красно-белых под руководством Карреры (5:1).

В составе «Спартака» выиграл золото РПЛ в сезоне-2016/17 и бронзовую медаль следующего чемпионата, а также Суперкубок-2017.

За время своей карьеры в красно-белой футболке Денис съездил в составе сборной России на чемпионат мира — 2014 и чемпионат Европы — 2016, в которых принял участие во всех шести играх национальной команды и забил на Евро в ворота Словакии (1:2).

Александр Седов

Денис Глушаков покидает «Спартак»
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
«Я отдаю “Спартак” болельщикам». Революция Леонида Федуна
Коррупция и репрессии: чем известны Европейские игры
«Барселона» расстанется с двумя игроками ради Неймара
ХК «Спартак» подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
Бланка Влашич: Брат имеет возможность развивать в ЦСКА талант
Представление возможных соперников «Арсенала» в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь